Čipy Dimensity nyní dokáží lépe emulovat PC hry na Androidu

Hraní PC her na telefonu? Díky emulaci je to možné — a nyní dokonce ještě lepší. GameSir, známý výrobce herních ovladačů a vývojář emulátoru GameHub, oznámil zásadní novinku: čipy MediaTek Dimensity výrazně zlepšily podporu pro emulaci PC her, a to i ve srovnání s konkurenčními čipy od Qualcommu.

Dlouhou dobu byly pro emulaci PC her na Androidu nejvhodnější telefony s procesory Qualcomm Snapdragon, jejichž GPU Adreno nabízelo největší kompatibilitu. To se však nyní mění. GameSir potvrdil, že čipy MediaTek Dimensity 9000 až 9400 s grafickými jednotkami Mali nově podporují hry od DirectX 9 po DirectX 11 s výkonem, který se vyrovná Adrenu — a v některých případech jej dokonce překonává.

Za tímto pokrokem stojí hned několik technických úprav:

lepší podpora Vulkan API pro Mali GPU,

oprava chybějících ovladačů a nestabilních shader kompilátorů,

vytvoření mechanismu pro převod kódu DirectX přímo na instrukce kompatibilní s Mali GPU.

Tým GameHub dokonce kontaktoval MediaTek, aby společně vyvinuli specifické ovladače pro emulaci her na Mali GPU, což je důležitý krok k lepší kompatibilitě a výkonu napříč zařízeními.

Ze schopnosti lepší emulace se ale nebudou těšit pouze majitelé telefonů s čipy Dimensity. GameSir potvrdil, že vylepšená podpora Mali GPU se bude týkat také zařízení Google Pixel, jejichž čipy Tensor rovněž využívají Mali grafiku. To znamená, že i majitelé Pixelů mohou očekávat lepší zážitek při hraní PC her prostřednictvím emulátorů, jako je GameHub nebo Winlator.

Možnost hrát PC hry na mobilu byla ještě před pár lety spíše kuriozitou. Dnes, s výkonnými čipy, specializovanými emulátory a rostoucí podporou výrobců jako MediaTek, se z toho stává reálná alternativa ke klasickému hraní na počítači.

