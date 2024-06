Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #25 – T-Mobile Next, Portál občana, Reno12, Realme GT 6 a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Aplikace Portál občana: nově s notifikacemi a službou DROZD

DIA (Digitální a informační agentura) vytvořila aplikaci Portál občana pro Android a iOS. Sice se spuštění neobešlo bez porodních bolestí, ale od té doby aplikace dostala mnoho aktualizací. Nyní zde máme dvě podstatné novinky, které se vám mohou hodit, a to i na léto. [pokračování článku]

Amazfit Helio Ring: chytrý prsten má svou cenovku

Po více než šesti měsících se dozvídáme podrobnosti kolem chytrého prstenu Amazfit Helio Ring. Jeho cena je nastavena na 299 eur, což je v přepočtu přibližně 7 400 Kč. U českého distributora je cena 7 490 Kč, přičemž je jedno, jestli se jedná o velikost 10 nebo 12. Prodej bude zahájen 1. srpna, případně by se měl objevit u dalších prodejců. Na stránkách prodejce je také návod na změření prstu. [pokračování článku]

Whee od TikToku asi chce konkurovat Instagramu

TikTok nelení a nedávno vytvořil novou sociální síť TikTok Notes. Ta má na svém kontě přibližně 100 tisíc stažení, v případě Androidu, a stále není k dispozici po celém světě. Asi prochází testováním a zkoušením. Mezitím zde máme ale další novinku, která se jmenuje Whee. [pokračování článku]

Oppo uvedlo Reno12 a Reno12 Pro, cena začíná na 12 490 Kč

V květnu společnost Oppo uvedla v rámci své série Reno novinky Reno12 a Reno12 Pro. Věděli jsme, že nakonec zamíří na český trh, ale následně se objevily spekulace, že se nebude jednat o ty samé mobily. To se nakonec potvrzuje a k nám přichází lehce osekané mobily. [pokračování článku]

Vychází Android 15 Beta jako Platform Stability

Google vydal Android 15 Beta 3, což je dle plánu verze Platform Stability s API 35, což znamená, že se jedná o takřka finální verzi systému a nebudou přibývat výrazné změny. Spíše se vývojáři soustředí na doladění a opravu některých chyb. Prakticky nás čeká ještě jedna beta verze a následně bude k dispozici stabilní systém, ale asi se dočkáme ještě drobných aktualizací, jak to bývá zvykem. [pokračování článku]

Youtube Premium: Pokud jste pořídili přes VPN, budete si ho muset restartovat

Dnes je modernější si předplácet nejrůznější služby, a to včetně softwaru. Jde o více méně jednoduchou formu, jak mít vždy nejaktuálnější obsah a také funkce. Youtube Premium má mnoho výhod, zejména dojde k odstranění reklam a navíc máte k dispozici i Youtube Music. I tak cena není stejná ve všech zemích. Youtube si nyní posvítil na ty uživatele, co využili VPN, aby platili méně. [pokračování článku]

Realme GT 6: Novinka s jasným displejem a 4letou podporou

Nedávno byla uvedena novinka Realme GT 6T s velmi dobrými specifikacemi a nebýt procesoru, mohl by se mobil zařadit do top třídy, minimálně do vyšší střední. Dnes zde máme plnohodnotnější verzi Realme GT 6, která už právem zapadá do vyšší kategorie, ale tu nejvyšší stále něco chybí. [pokračování článku]

Vivo Y58 5G: slušný základ s IP64 a se stereo reproduktory

Vivo v poslední době představuje poměrně hodně mobilů nižší třídy a dnes zde máme dalšího nováčka v podobě Vivo Y58 5G. Na první pohled se může jednat o nudný mobil, ale nemá až tak špatné specifikace. [pokračování článku]

T-Mobile představil nové tarify Next

Někdy mobilní operátoři lehce přeskládají své tarify a upraví jejich parametry. Tentokrát se něco takového děje právě u T-Mobile, přičemž novou generaci nazval Next. Několik změn se najde, ale hodně nová generace tarifů láká na pořízení dražších variant, za což zákazník dostane patřičný bonus. [pokračování článku]

OnePlus: nová technologie baterie představena, přijde v OnePlus Ace 3 Pro

Roky se mluví o nových technologiích u baterií, ale není tak jednoduché přinést nějakou novinku, jako třeba u senzorů, procesorů nebo displejů. Taková technologie musí projít mnoha testy, zátěžovými zkouškami a také se musí vyřešit masová produkce. To může trvat roky, pokud tedy vůbec budou splněny standardy, i ty bezpečnostní. I tak se sem tam objeví nějaký posun. Podle dostupných informací právě nadcházející novinka OnePlus Ace 3 Pro bude mít novou technologii baterie. [pokračování článku]

Light Phone 3 je mobil, který vás zbaví závislosti na smartphonu

Sem tam se objeví mobilní telefon, který nezapadá do standardního konceptu nebo designu. Chvíli jsme zde měli mobily s 3D displeji, pak přišel e-ink na mobily. Jen málokdy se taková novinka uchytí a spíše jde o raritu. I tak zde máme další pokus, tedy konkrétně třetí, v podobě Light Phone 3. Ve své podstatě jde o smartphone, ale aplikací je málo. [pokračování článku]

Oppo A3 Pro: Nový smartphone zapadající do střední třídy

Oppo pokračuje v představování novinek. Nedávno přinesla společnost upravenou sérii Reno12 pro evropský trh a dnes zde máme další přírůstek v podobě smartphonu Oppo A3 Pro. [pokračování článku]

Lenovo oficiálně oznámilo tablet Tab Plus

O rozšíření nabídky tabletů se právě teď postarala čínská společnost Lenovo. Do oficiálního prodeje pomalu vypouští nový model s názvem Tab Plus. Toto zařízení nepochybně bude skvělým společníkem nejen na cesty, neboť výrobce jej opravdu vybavil vším potřebným. Nicméně za nejsilnější stránku bez pochyb můžeme předem označit sestavu reproduktorů. [pokračování článku]

Huawei představil vlastní programovací jazyk, jmenuje se Cangjie

Od uvalení prvních sankcí na Huawei ze strany USA a dalších zemí se událo hodně. Tento čínský gigant s vazbami na tamější vládu se musel pustit do vytváření vlastního ekosystému. Nejenže musel vytvořit nejen vlastní služby, aplikace a další softwarové prvky, ale také musel investovat nemalé prostředky do vývoje hardwaru, jelikož ten západní nemá k dispozici, nebo je omezeno jeho používání. Nyní má společnost už vlastní operační systém, přičemž následující verze HarmonyOS už nebude podporovat Android aplikace. Další krok je tak celkem pochopitelný. [pokračování článku]

