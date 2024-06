Vivo Y58 5G: slušný základ s IP64 a se stereo reproduktory

Zdroj: Vivo

Vivo v poslední době představuje poměrně hodně mobilů nižší třídy a dnes zde máme dalšího nováčka v podobě Vivo Y58 5G. Na první pohled se může jednat o nudný mobil, ale nemá až tak špatné specifikace.

Vivo vydalo model Y28 ve 4G verzi

Vivo Y58 5G

Samotný procesor asi nenaláká mnoho zájemců, ale nové generace již mají dostatek výkonu a rozhodně jsou mnohonásobně lepší než původní série Snapdragon 400. Konkrétně je zde použit Snapdragon 4 Gen 2 s přímou podporou sítí páté generace. Mobil je vybaven LCD displejem, ale má 120Hz obnovovací frekvenci. I jas byl navýšen a má přes 1000 nitů. K tomu navíc je výbava obohacena o stereo reproduktory.

Po fotografické stránce se zde nabízí jen základ. Sice jsou na zadní straně jen dva foťáky, ale jeden je spíše doplňkový. Uživatel se tak bude muset spokojit s 50MPx senzorem. Velkým plusem je zde zvýšená odolnost vůči vodě a prachu, což je garantováno certifikací IP64. Baterie má úctyhodnou kapacitu 6000 mAh a je podporováno 44W nabíjení.

Vivo Y58 5G v základní sestavě nabízí dobré specifikace na základní mobil, který bude dostačovat běžnému uživateli. Cena je zde nastavena v přepočtu přibližně na 5 400 Kč, což by odpovídalo strategii firmy Vivo. Nyní si musíme počkat, kdy novinka zavítá do Evropy, ale asi to moc dlouho trvat nebude.

Specifikace

displej: 6,72 palců, 2408×1080 pixelů (Full HD+), LCD, 120Hz, až 1024 nitů

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 14 + Funtouch OS 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

IP64

3.5mm audio jack, Stereo Speakers

5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n40/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

rozměry: 165,70 x 76 x 7,99 mm; 199 gramů

baterie: 6000 mAh + 44W

Zdroj: fonearena.com



