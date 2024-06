Huawei představil vlastní programovací jazyk, jmenuje se Cangjie

Zdroj: Huawei

Od uvalení prvních sankcí na Huawei ze strany USA a dalších zemí se událo hodně. Tento čínský gigant s vazbami na tamější vládu se musel pustit do vytváření vlastního ekosystému. Nejenže musel vytvořit nejen vlastní služby, aplikace a další softwarové prvky, ale také musel investovat nemalé prostředky do vývoje hardwaru, jelikož ten západní nemá k dispozici, nebo je omezeno jeho používání. Nyní má společnost už vlastní operační systém, přičemž následující verze HarmonyOS už nebude podporovat Android aplikace. Další krok je tak celkem pochopitelný.

Cangjie

Společnost Huawei oznámila na konferenci HDC 2024 vlastní programovací jazyk Cangjie. Název bude asi chtít vyladit pro vývojáře mimo Čínu, ale zatím se jedná ve své podstatě o beta verzi. Huawei prozradil, že práce na něm začaly již v roce 2019, zřejmě jako reakce na stupňující se sankce. Vytvoření první verze zabralo 5 let, ale nejde jen o jazyk, firma se musela zaměřit i na vývojové nástroje.

Cangjie zatím nelze plně používat a ani není dostupná veřejná verze. Zájemci se musí registrovat na stránkách Huawei, přičemž aktuálně je podporováno jen jedno zařízení – HUAWEI Mate60 Pro ALN-AL00. Současně je nutné aplikace cílit na systém HarmonyOS NEXT, tedy verzi bez podpory běžných Android aplikací.

Huawei je teprve na začátku, ale již nyní slibuje, že nový jazyk byl designován na efektivitu, bezpečnost a zvládá nejrůznější styly programování. Další detaily, což bude zajímat vývojáře, najdete na oficiálních stránkách. Současně jde vidět, že Huawei se snaží vytvořit kompletně vše ve svém vlastním podání a pod svou vlastní taktovkou.

Skoro by se tak dalo říci, že následuje Apple, který učinil takové kroky již dávno. Stačí si vzpomenout na Swift, jazyk od Applu. Zatím se neví, jestli a kdy dojde k ustanovení, že Cangjie se stane hlavním jazykem pro HarmonyOS aplikace, ale je to pravděpodobné. Může to trvat ale roky, než se tak stane. Ostatně i u Androidu došlo k podobné změně, jelikož dnes je hlavním jazykem Kotlin a ne Java.

