Realme GT 6: Novinka s jasným displejem a 4letou podporou

Zdroj: Realme

Nedávno byla uvedena novinka Realme GT 6T s velmi dobrými specifikacemi a nebýt procesoru, mohl by se mobil zařadit do top třídy, minimálně do vyšší střední. Dnes zde máme plnohodnotnější verzi Realme GT 6, která už právem zapadá do vyšší kategorie, ale tu nejvyšší stále něco chybí.

Hlavně výkon

Stejně jako nedávná novinka, i zde jde najít extrémně jasný displej. Respektive dokáže vyvinout jas až 6000 nitů za určitých podmínek, ale nedokáže takto svítit celý a na dlouhou dobu. I tak se jedná o úctyhodnou hodnotu. O výkon se zde stará Snapdragon 8s Gen 3, přičemž se společnost chlubí AI funkcemi, které se čím dál více stávají standardem.

Nejvíce asi oceníte nejrůznější možnosti modifikací fotek, ale u některých je využití omezené kvůli slabší podpoře jazyků. Realme své řešení nazvalo Next Ai a obsahuje funkce jako gesta, chytré nabíjení, ochrana očí, nahrávání obrazovky, noční mód a další, přičemž ke každé funkci si ještě domyslete písmena AI.

Realme GT 6 se chlubí mimo jiné senzorem Sony LYT-808 s optickou stabilizací obrazu a také se nabízí navíc teleobjektiv s dvojnásobným zoomem. V marketingových materiálech to vypadá dobře, ale až testování prozradí, jak je na tom mobil s focením. I tak má relativně dobrou výbavu, s kterou uspokojí nejednoho zákazníka.

Novinka se chlubí baterií o kapacitě 5500 mAh s podporou 120W nabíjení, ale bezdrátovou technologii zde nehledejte. Zapracovalo se na lepším chlazení a dokonce je zde dodatečný hardware pro zabezpečení a vylepšená sestava pro pořizování snímků. Vše ale bude stát na softwaru.

Co se týče Androidu, tak má mobil v základu verzi 14, ale společnost slibuje čtyři roky aktualizací, takže se majitelé mohou těšit na Android 14, 16, 17 a 18.

V tuto chvíli neznáme cenu pro Českou republiku. Stejně tak si musíme počkat na informace kolem dostupnosti u nás. Známe ale zahraniční cenu. Mobil bude začínat na 700 eurech, což je v přepočtu přibližně 17 400 Kč.

Specifikace Realme GT 6

displej: 6,78 palců, 2780×1264 pixelů, 120Hz, 8T LTPO AMOLED, až 6000 nitů, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8s Gen 3

až 16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: až 512 GB (UFS 4.0)

Android 14 + realme UI 5

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 2x zoom 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP65, infra

USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, GALILEO:E1+E5a, Beidou: B1I+B1C+B2a, QZSS:L1+L5, NFC, USB Type-C

baterie: 5500 mAh + 120W

Zdroj: Tisková konference



Domů Články Realme GT 6: Novinka s jasným displejem a 4letou podporou

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama