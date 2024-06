Zdroj: Oppo

Oppo A3 Pro: Nový smartphone zapadající do střední třídy

Oppo pokračuje v představování novinek. Nedávno přinesla společnost upravenou sérii Reno12 pro evropský trh a dnes zde máme další přírůstek v podobě smartphonu Oppo A3 Pro.

Oppo uvedlo Reno12 a Reno12 Pro, cena začíná na 12 490 Kč

Oppo A3 Pro

Už při letmém pohledu na specifikace je jasné, že tento model zapadne do střední třídy. Například displej je typu LCD, ale má Full HD+ rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a také jas až 1000 nitů. O výkon se zde stará Dimensity 6300 s přímou podporou sítí páté generace. První ústupky jdou vidět u operační pamětí a úložiště, kde se použily starší technologie.

Zdroj: Oppo

O fotografické výbavě se zde nemůžeme nějak moc bavit, byť společnost ve svých propagačních materiálech láká na úchvatné snímky. Sice jsou na zadní straně dva snímače, ale jeden má pouze 2 MPx, druhý 50MPx není vybaven optickou stabilizací obrazu. Oppo A3 Pro má baterii o kapacitě 5100 mAh s podporou 45W nabíjení. Do jisté míry se dá považovat 3.5mm konektor pro sluchátka za raritu. Musíme ocenit, že mobil splňuje certifikaci IP54, takže setkání s vodou, třeba v dešti, neublíží.

Společnost si vybrala nešťastné pojmenování, jelikož to není nějak moc dávno, co představila jiný Oppo A3 Pro. Proto tipujeme, že dnešní novinka Oppo A3 Pro dostane ještě nějaký další název, možná se objeví v portfoliu subznačky OnePlus, a to v sérii Nord. Oppo A3 Pro má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 5 000 Kč.

Specifikace

displej: 6,67 palců, Full HD+, LCD, 120Hz, až 1000 nitů

procesor: Dimensity 6300

8GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 2.2) + microSD

Dual SIM

Android 14 + ColorOS 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP54

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

rozměry: 165,79 × 76,14 × 7,68 mm; 186 gramů

baterie: 5100 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com



