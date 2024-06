T-Mobile představil nové tarify Next

Zdroj: T-Mobile

Někdy mobilní operátoři lehce přeskládají své tarify a upraví jejich parametry. Tentokrát se něco takového děje právě u T-Mobile, přičemž novou generaci nazval Next. Několik změn se najde, ale hodně nová generace tarifů láká na pořízení dražších variant, za což zákazník dostane patřičný bonus.

„Jako digitální leader chceme být našim zákazníkům nablízku a přinášet jim nabídky a služby, které reflektují jejich potřeby i aktuální trendy – ať jde o konzumaci zábavního obsahu, pohodlí při vyzvedávání zásilek, vylepšené datové balíčky nebo bezpečnost. Mobilní telefon je bránou do virtuálního světa a nové portfolio přináší exkluzivní kombinaci služeb, které často zákazníci využívají na různých místech. Nyní je mohou mít jednoduše a komfortně dostupné na jednom místě v našem unikátním programu Magenta Moments,“ komentuje novinky Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile

Tarify Next

Pomalinku to vypadá, že tarify nebudou nikdy levnější, jelikož si operátoři vymyslí nějaký bonus navíc. To se děje více méně i tentokrát, jelikož k některým si můžete vybrat službu Alza+ nebo streamovací službu Max, a to až na rok zdarma. Podobných nabídek a akcí bude přibývat. Začněme ale se základní nabídkou Next.

Jak je vidět, nejlevnější základní tarif vyjde na 595 Kč měsíčně a obsahuje 5GB FUP limit. Další má již 8 GB a data na víkend zdarma, tedy nebudou se započítávat do FUP limitu. Ten přijde na 695 Kč měsíčně a nejdražší má pak 12 GB a stojí 745 Kč. Dobrou zprávou je, že se již neřeší volné minuty, jelikož všechny mají neomezené volání, i SMS.

Další sada tarifů Next má přívlastek Neomezeně. Zde se již liší tarify rychlostí připojení, přičemž první dva mají FUP limit, respektive balíček dat, která můžete vyčerpat maximální rychlostí, pak je omezena na 10 nebo 15 Mbpx. Dva nejdražší pak nemají jakékoliv neomezení. Nejlevnější přijde na 945 Kč měsíčně a jen u dražších můžete získat bonusy zdarma v podobě služeb partnerů T-Mobile.

Poslední sada je pro studenty, respektive nejmladší uživatele. Zde se začíná na 275 Kč měsíčně, ale je zde 150 minut, 150 SMS a 3 GB FUP. Zajímavější je pak NexU 12 GB, kde jsou neomezené SMS a volání, 12 GB FUP a víkendová data bez omezení.

Tyto tarify budou dostupné od 25. června, a to v aplikaci pro mobily nebo na prodejnách. Věříme, že operátor asi nabídne pro věrné zákazníky lepší nabídky v rámci retence, ale to si budete muset otestovat sami.

