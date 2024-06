To nej z uplynulého týdne #24 – Apple novinky, Fitbit, Seznam Messenger a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Letní akce mobilních operátorů

Operátoři si opět připravili letní akce pro nové i stávající klienty, to je dnešní téma. Probereme si tak, co je nového u T-Mobile, Vodafone a O2 a nejen u nich, zamíříme i do vod virtuálních operátorů. [pokračování článku]

iOS 18 představen, nabízí nejen přemístění ikon aplikací

Dnes Apple odstartoval svou vývojářskou konferenci WWDC 2024, která se zaměřuje na představení novinek pro operační systémy a pro vývojáře aplikací. Současně začíná testování a brzy budou uvolněny první beta verze pro běžné uživatele. Oficiální uvedení proběhne za pár měsíců. Nyní se pojďme podívat, co nového přináší nová verze iOS 18. [pokračování článku]

macOS se naučil zrcadlení a ovládání iPhonu

Hlavní novinky systému iOS 18 jsou asi modifikace domácí obrazovky a také nová aplikace pro fotky. Je zde ale jedna novinka, která se více dotýká macOS, ale iPhone je zde klíčovým hráčem. [pokračování článku]

Apple Intelligence je AI odpověď na konkurenci, Siri dostává značná vylepšení

Generativní modely, AI a další moderní techniky hýbou světem. Bohužel Apple přešlapoval na místě a konkurence představovala jednu novinku za druhou. Nakonec jsme se dočkali a společnost představila svou verzi nazvanou Apple Intelligence. [pokračování článku]

iPadOS 18 – nová verze přichází, obsahuje i vylepšenou kalkulačku

Každoroční vývojářská konference WWDC dala poprvé nahlédnout pod pokličku operačního systému iPadOS 18. Společnost Apple do nové verze přidala několik zajímavých funkcí. Především pokud iPad hojně využíváte k práci včetně dotykového pera Pencil. Jak už bývá dobrým zvykem, tak k běžnému spotřebiteli se tato aktualizace dostane teprve za pár měsíců. [pokračování článku]

Nový watchOS 11 se dočkal hromady vylepšení

Majitelé chytrých hodinek Apple Watch budou po letních prázdninách postaveny před výraznou aktualizaci. Konference WWDC 2024 přinesla první ochutnávku systému watchOS 11. Ten je z převážné části opět zaměřen na zdraví a fitness aktivity. Běžné uživatele čekají spíše jen kosmetické změny u vybraných aplikací jako jsou chytré sady nebo ciferníky. [pokračování článku]

HTC U24 Pro: Voděodolný a s bezdrátovým nabíjením, cena začíná na 564 eurech

Před rokem HTC představilo dvě novinky – HTC U23 a HTC U23 Pro. Dnes jsme se dočkali pokračování, ale z nějakého důvodu je zde jen jeden mobil. Novinka se jmenuje HTC U24 Pro a dle specifikací zapadne spíše do střední třídy. [pokračování článku]

iOS 18, iPadOS 18 a watchOS 11 – seznam podporovaných modelů

Pro majitele a fanoušky Applu a jeho produktů je tento týden poměrně důležitý, jelikož společnost představuje novinky, tedy spíše nové verze operačních systémů. Některé funkce jsou omezené a na některé si budou muset mnozí počkat. I tak zde máme poměrně důležitou informaci, co se týče podpory nových verzí systému. [pokračování článku]

Honor 200 Pro vstupuje na český trh – první dojmy

Honor dnes oficiálně uvedl nový model Honor 200 Pro pro evropský trh a to rovnou přímo v Paříži. V tomto francouzském městě novinku již právě nyní testujeme. Ještě než ale nový Honor plně otestujeme vám dnes přinášíme naše první dojmy. Jaký je nový Honor 200 Pro? [pokračování článku]

Moto e14: Levná novinka od Motoroly

Nedávno jsme se dočkali od Motoroly několika zajímavých modelů v rámci série Edge a dnes zde máme něco z opačného spektra. Výrobce představil vskutku levný model Moto e14. [pokračování článku]

Fitbit: Konec uživatelského webového rozhraní

Fitbit byla poměrně malá společnost, která si dokázala udělat jméno na trhu s nositelnou elektronikou, tedy zejména díky hodinkám a chytrým náramkům. Následně ji odkoupil Google, který využil její možnosti k vytvoření vlastních hodinek. Již minulý rok jsme se ale dočkali oznámení, že se značka stahuje z Česka. Následně došlo k omezení aplikací a ciferníků a také došlo k ukončení oficiálního obchodu. Poslední smutnou zprávou je ukončení platební služby. Google ale pokračuje a máme zde další změnu. [pokračování článku]

Seznam Messenger má konkurovat WhatsApp, Messengeru a jiným

Česká republika je tak trochu výjimečná v jedné oblasti, respektive díky jedné společnosti. Samozřejmě myslíme Seznam.cz, který dokázala dlouhé roky úspěšně konkurovat Googlu a jiným gigantům. I tak se postupně pozice oslabila a v současnosti dominuje u nás Google, tedy v případě vyhledávání a některých služeb. I tak si Seznam drží dobré postavení u Map a jiných služeb. Nyní navíc chystá vlastní komunikační platformu. [pokračování článku]

Galaxy Watch FE: nové hodinky s cenou 4 999 Kč

Spekulace naznačovaly, že by se Samsung mohl na konci července pochlubit s hodinkami Galaxy Watch FE, ale nakonec jsme se dočkali nenadálého představení právě dnes. Samsung tak rozšiřuje řadu FE o další produkt. [pokračování článku]

Honor Magic V Flip: první ohebné véčko od Honoru

Honor v tomto týdnu představil v Evropě novinky série 200 a u nás si již můžete přečíst první dojmy, případně se podívat na video. Mezitím ale v domovské Číně představil své první véčko. Honor Magic V Flip se může pochlubit velkým předním displejem. [pokračování článku]

Jabra: poslední nová bezdrátová sluchátka, další nebudou

Značka Jabra je relativně známá v segmentu bezdrátových sluchátek, ale ve své nabídce má více produktů. Dost se soustřeďuje i na konferenční vybavení. I ta jsme se dočkali celkem smutné zprávy. [pokračování článku]

Garmin: nová aplikace Youtube Music k dispozici

Google vlastní značku Fitbit, takže v kategorii chytrých hodinek může směle konkurovat ostatním výrobcům. Navíc má i vlastní hodinky. Asi bychom nečekali, že vydá aplikaci i pro konkurenční hodinky, ale nakonec se tak stalo. Na Garmin modely přichází Youtube Music. [pokračování článku]

Vivo V40 a V40 Lite: novinky ve střední třídě, cena začíná na 8 999 Kč

Vivo nedávno představilo nový model s relativně zajímavými specifikacemi a také odolností vůči vodě. Dnes zde máme doplnění řady o modely Vivo V40 a Vivo V40 Lite. [pokračování článku]

