Huawei ukončí podporu pro Android aplikace a kompletně přejde na své řešení

Huawei se snaží vybudovat ekosystém zcela od začátku, přičemž společnost investovala obrovskou sumu do vývoje vlastních služeb, aplikací a hlavně do systému. Již nějakou dobu nabízí HarmonyOS, tedy systém nahrazující původní EMUI s Androidem. Je ale pravdou, že právě HarmonyOS je stále založené na AOSP, tedy open source Androidu. Tento rok má dojít ale k velkému posunu.

HarmonyOS Next

Nástupcem HarmonyOS je systém HarmonyOS Next. Sice jedno slovo navíc naznačuje jakoby novou verzi, nebo spíše další generaci, tak ve skutečnosti je HarmonyOS Next něco víc. Tato verze systému již není založena na Androidu a je kompletně vyvinuta samotnou společností Huawei. Ostatně to nemá být jen operační systém pro mobily.

HarmonyOS Next již nemá jakoukoliv podporu pro Android aplikace, takže nebude možné doinstalovat Google Play služby ani Obchod Play, jak to jde u současné verze. I proto Huawei urychluje vývoj a podporu vývojářů, přičemž v tuto chvíli má mít 4000 základních aplikací. I tak je to v porovnání s Androidem nebo iOS malé množství aplikací.

Firma ale podle zdrojů nechce čekat a již letos chce přejít kompletně na HarmonyOS Next, přičemž prvním mobilem s tímto systémem má být Huawei Mate 70. Starší mobily dostanou později aktualizaci, ale i tak to nebude jednoduché. Je docela možné, že celkový přechod zabere několik měsíců nebo i pár let.

Nejlepší fotomobil nemá Android ani iOS

I tak se ukazuje, že HarmonyOS Next je další metou a dalším střípkem ve snižování závislosti na západních technologiích, softwaru a službách. Bude to chtít ještě hodně času, financí a práce, ale je možné, že Huawei vybuduje alternativu k Androidu a k iOS.

