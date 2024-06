Light Phone 3 je mobil, který vás zbaví závislosti na smartphonu

Zdroj: thelightphone

Sem tam se objeví mobilní telefon, který nezapadá do standardního konceptu nebo designu. Chvíli jsme zde měli mobily s 3D displeji, pak přišel e-ink na mobily. Jen málokdy se taková novinka uchytí a spíše jde o raritu. I tak zde máme další pokus, tedy konkrétně třetí, v podobě Light Phone 3. Ve své podstatě jde o smartphone, ale aplikací je málo.

Light Phone 3

V tomto případě tvůrci spíše mysleli na to, že Light Phone 3 má nabídnout jen to nejnutnější a nic navíc. Sice je zde Android, ale v upravené verzi nazvané Light OS. Tato úprava ale není jen o designu nebo funkcí. Light OS neumožňuje instalaci aplikací a uživatel se musí spokojit s tím, co se nabízí. Mobil má k dispozici jen aplikace jako Alarm, Kalkulačka, Kalendář, Adresář, Navigace, Hotspot, Hudba, Poznámky/Hlasová poznámka, Podcast a Časovač.

Základem je zde procesor Snapdragon 4 Gen 2 a v případě foťáků se nabízí zadní 50MPx senzor a přední 8MPx kamera. Mobil podporuje eSIM, ale lze použít i běžnou SIM. Nechybí podpora pro GPS, Bluetooth 5.0 a NFC. O bezpečnost se stará čtečka otisků prstů. Jako displej je zde 3,92palcový AMOLED displej s rozlišením 1240 x 1080 pixelů. Vnitřní úložiště má velikost 128 GB a RAM má 6 GB.

Mobil má poměrně dost tlačítek, a to včetně dvoupolohové spouště. Celkově má mobil rozměry 106 x 71,5 x 12 mm a hmotnost se zastavila na 124 gramech. Je zde i certifikace IP54 a baterii jde vyměnit. Ta má jen 1800 mAh a měla by vydržet jeden den používání, ale společnost si není moc jistá. Jde tedy o malý, subtilní a značně omezený mobil. Rozhodně netradiční zařízení, které vám nedovolí sociální sítě, ani hry.

Jde ale spíše o raritu, proto tomu odpovídá cena. Aktuálně se nabízí za 399 dolarů (cca 9 200 Kč bez daně), ale následně bude cena 799 dolarů (cca 18 500 Kč bez daně). V tuto chvíli jsou spuštěny předobjednávky a první kousky zamíří k majitelům v lednu 2025.

Zdroje: androidpolice.com, thelightphone.com



