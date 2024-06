Letní akce mobilních operátorů [podcast]

Zdroj: DALL·E 3

Operátoři si opět připravili letní akce pro nové i stávající klienty, to je dnešní téma. Probereme si tak, co je nového u T-Mobile, Vodafone a O2 a nejen u nich, zamíříme i do vod virtuálních operátorů.

To nej z uplynulého týdne #23 – O2 Tag, letní akce operátorů, Gemini a další

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

