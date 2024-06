Galaxy Watch FE: nové hodinky s cenou 4 999 Kč

Zdroj: Samsung

Spekulace naznačovaly, že by se Samsung mohl na konci července pochlubit s hodinkami Galaxy Watch FE, ale nakonec jsme se dočkali nenadálého představení právě dnes. Samsung tak rozšiřuje řadu FE o další produkt.

Galaxy Watch FE

Můžeme rovnou začít samotnou cenou. Tak je u Bluetooth verze Galaxy Watch FE nastavena na 4 999 Kč a k dostání budou od 1. července. LTE verze se chystá na trh později v tomto roce, ale zatím neznáme bližší informace.

Nové chytré hodinky Galaxy Watch FE jsou vybaveny systémem Wear OS od Googlu, ale mají nadstavbu od Samsungu, One UI 5 Watch. O výkon se zde stará Exynos W920, který má k dispozici 1,5 GB operační paměti a 16 GB prostoru pro data. Displej má 1,2palcovou úhlopříčku s rozlišením 396 x 396 pixelů. Samozřejmě se jedná o Super AMOLED panel. Nechybí podpora pro Always On Display, tedy neustále zobrazování informací.

Rozměry hodinek jsou 39,3 x 40,4 x 9,8 mm a hmotnost se zastavila na 26,6 gramech. Samotné pouzdro je hliníkové a uvnitř je baterie s kapacitou 247 mAh. Hodinky umí měřit nejen tep, ale nabízí i měření tlaku a EKG, ale k tomu musíte mít mobil od Samsungu.

„Samsung chce nabídnout monitoring zdravotních údajů i fyzických aktivit maximálnímu množství lidí po celém světě. Chceme jim dát možnost, aby změnili své každodenní návyky a vydali se na cestu k větší duševní pohodě a ke splněným cílům,“ komentuje Junho Park, viceprezident a ředitel oddělení Galaxy Ecosystem Product Planning v divizi Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Jsme nesmírně rádi, že se naše portfolio nositelných zařízení rozšiřuje o model Galaxy Watch FE – znamená to, že se ke zdravotním funkcím dostane více lidí a získá tak motivaci ke zdravějšímu životu ve dne i v noci.“

Nechybí funkce pro zjišťování polohy, placení a WiFi. Samozřejmostí je certifikace IP68. K dostání budou ve třech barvách. Sice se jedná o novinku, ale Samsung stále nabízí na svých stránkách Galaxy Watch4 40mm z roku 2021 za 3 490 Kč, přičemž specifikace jsou takřka stejné. Zde tedy spíše záleží, jestli dáte přednost novějšímu modelu, nebo se spokojíte s levnějším starším, který bude mít kratší podporu.

