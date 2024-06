Honor 200 Pro vstupuje na český trh – první dojmy [preview]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Honor dnes oficiálně uvedl nový model Honor 200 Pro pro evropský trh a to rovnou přímo v Paříži. V tomto francouzském městě novinku již právě nyní testujeme. Ještě než ale nový Honor plně otestujeme vám dnes přinášíme naše první dojmy. Jaký je nový Honor 200 Pro?

Honor 200 Lite – naše dojmy [preview]

Obsah balení

Krabička je tenká, stejně jako u většiny telefonů poslední dobou. Adaptér do zásuvky v balení již není, na druhou stranu ho nyní dává Honor jako dárek k objednávkám a to rovnou jejich 100W. Uvnitř balení tak máme samotný telefon, kabel USB-C a sponku na SIM karty.

Honor 200 a Honor 200 Pro jsou nejnovější přírůstky

Jaký je nový Honor 200 Pro?

Telefon mě hned po uchopení zaujal především svoji zadní stranou. My jsme ho na test totiž obdrželi ve velmi zajímavé a líbivé mramorově bílé verzi. Zadní textura se mírně mění v závislosti na světlu a povrchová úprava je matná. Vypadá to za mě skvěle. A pokud se vám to nelíbí, v Česku bude dostupná i konzervativní černá.

Modul fotoaparátu má také poměrně netradiční oválný tvar a schovává tři snímače – hlavní 50 MPx, teleobjektiv s 2,5násobným přiblížením také s rozlišením 50 MPx a nakonec tu je 12MPx ultra širokoúhlý.

Na fotoaparátu výrobce spolupracoval se studiem Harcourt a HONOR AI Portrait Engine tak slibuje krásné portrétní snímky.

Konstrukčně nabízí Honor 200 Pro mírně zaoblený přední panel a totéž se dá říci i o zadní straně. Rámečky kolem displeje jsou rozumně velké. Odolnost zde máme s certifikací IP55, plná voděodolnost tu tedy není. Pocitově do ruky díky zaoblení padne telefon skvěle, jen je poměrně velký s úhlopříčkou 6,78 palce.

120Hz displej používá technologii OLED a maximální špičkový jas v HDR činí 4000 nitů. Přední fotoaparát je stejně jako u top modelu Honor Magic6 Pro schován v Magic Capsule, nebo v pilulkovém průstřelu. Ten je stále značně inspirovaný Applem a umí podobné funkce jako Dynamic Island.

Hnacím motorem je Snapdragon 8s Gen 3, což je mírně odlehčený top procesor Snapdragon 8 Gen 3. To ale ničenu nevadí, přeci jen, nový Honor spadá do kategorie vyšší střední třídy.

Výdrž baterie zajišťuje akumulátor o kapacitě 5200 mAh a nabíjení je tu drátové 100 W nebo bezdrátově 66 W.

Honor 200 Pro testujeme přímo v Paříži a tak se brzy můžete těšit na plnohodnotnou recenzi s mnoha testovacími fotkami z tohoto města. Honor 200 Pro ve variantě 12 GB / 512 GB jde do prodeje za doporučenou cenu 19 990 Kč. V rámci bonusů ho však v červnu dostanete se slevou 2500 Kč a navíc jako dárek obdržíte nabíjecí 100W adaptér a chytré hodinky HONOR Choice Watch.

Kromě modelu s přídomkem Pro bude dostupný také Honor 200 za cenu 14 990 Kč (8 GB / 256 GB), ten jsme ale v ruce zatím neměli. Sérii Honor 200 nakonec doplňuje ještě levnější Honor 200 Lite, na který jsme přinesli první dojmy nedávno v tomto článku.

Specifikace Honor 200 Pro

displej: 6,78 palců, 2700 x 1224 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 4000 nitů

procesor: Snapdragon 8s Gen 3

RAM: 12/16 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 2,5x zoom, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx 3D kamera

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, Glonass, Beidu, AGPS, Galileo, GPS, NFC

rozměry: 163,3 x 75,2 x 8,2 mm; 199 gramů

baterie: 5200 mAh + 100W USB C, 66W bezdrátově

Video

Video můžete zhlídnout na Youtube, X, Instagramu nebo Facebooku.



