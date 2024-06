Vivo V40 a V40 Lite: novinky ve střední třídě, cena začíná na 8 999 Kč

Zdroj: Vivo

Vivo nedávno představilo nový model s relativně zajímavými specifikacemi a také odolností vůči vodě. Dnes zde máme doplnění řady o modely Vivo V40 a Vivo V40 Lite.

Vivo V40 SE přichází na český trh, má IP54 a AMOLED

„Každý rok posouváme možnosti mobilního zpracování obrazu a stále více fotografů a nadšenců od svých chytrých telefonů očekává pořizování fotografií v téměř profesionální kvalitě. Partnerství se společností ZEISS nám umožňuje těžit z vynikajících fotografických schopnosti optiky ZEISS, které byly dříve vyhrazeny jen našim vlajkovým modelům z řady X, i v chytrých telefonech střední třídy, a ještě více uživatelů tak může pořizovat skutečně úchvatné fotografie,” komentuje novinku prezident vivo Europe Čchang-ťün Li.

Vivo V40

Vivo se výrazně chlubí se spoluprací s firmou ZEISS u foťáků. Sice zadní foto modul vypadá masivně, tak ve skutečnosti se zde nabízí jen dva foťáky. Naštěstí jsou oba praktické a mají stejné rozlišení, tedy 50 MPx. Hlavní má i optickou stabilizaci obrazu. Stejné rozlišení je i na přední straně. Kromě toho mobil může také lákat na velmi jasný a rychlý AMOLED displej.

Vivo V40 ale zapadne spíše do střední třídy, zejména kvůli procesoru a použité operační paměti a úložišti. Pokud vám ale nejde o lámání benchmarků, tak budete spokojeni. Snapdragon 7 Gen 3 nabízí dostatek výkonu na běžnou činnost i hraní her. Co je zde podstatnější, je certifikace IP68, což znamená, že mobilu nevadí ani ponoření do vody.

Specifikace V40

displej: 6,78 palců, 2800 x 1260 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 4500 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 256/512 GB UFS 2.2 + microSD

Android 14 + Funtouch OS 14

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displejů

5G, Bluetooth 5.4, WiFi 6, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 164,16 x 74,93 x 7,58 mm; 190 gramů

baterie: 5500 mAh + 80W

Vivo V40 Lite

Tako jsme se dočkali Vivo V40 Lite, což je mobil se slabšími specifikacemi, a to nemluvíme jen o pomalejším procesoru. I tak by měl Snapdragon 6 Gen 1 dostačovat běžnému uživateli i na příležitostné hraní her. Zde je ale více méně standardní sestava foťáků 50+8+2 MPx, přičemž třetí je zde zbytečný.

Došlo i na snížení odolnosti. Konkrétně má Vivo V40 Lite certifikaci IP64, což dostačuje například na déšť, ale na ponoření do kapaliny to není. Displej má o něco slabší rozlišení, ale stále jde o Full HD+, jen tedy jas není tak vysoký, jako u modelu Vivo V40. Tato novinka zapadne do běžné střední třídy.

Specifikace V40 Lite

displej: 6,78 palců, 2400 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 1300 nitů

procesor: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 8 GB LPDDR4X

úložiště: 256 GB UFS 2.2 + microSD

Android 14 + Funtouch OS 14

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx přední – 32 MPx

IP64

čtečka otisků prstů v displejů

5G, Bluetooth 5.1, WiFi 6, NFC, GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS

rozměry: 164,36 x 74,75 x 7,75 mm; 188 gramů

baterie: 5500 mAh + 44W

Ceny novinek

vivo V40 Lite je v České republice dostupné od dnešního dne, 14. června za doporučenou maloobchodní cenu 8 999 korun. vivo V40 bude v České republice dostupné od 28. června za doporučenou maloobchodní cenu 12 499 korun (verze 8 GB / 256 GB) nebo 13 999 korun (verze 12 GB / 512 GB).

Máme zde ale speciální letní akci pro ty, co si dnes předobjednají V40. Zde u vybraných výrobců dostanou do 27. června kompaktní gril na uhlí značky Weber v hodnotě 2999 korun jako dárek. Něco takového se rozhodně nevidí často, ale asi se hodí na léto.

