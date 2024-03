Google Fitbit přijde o aplikace a ciferníky od vývojářů, ale jen v EU

Zdroj: Fitbit

Google nedávno udělal jednu drobnou změnu u názvu divize starající se o Fitbit. Po odkoupení se změnilo označení na Fitbit by Google a nově se divize jmenuje Google Fitbit. To je ale drobná změna v porovnání s tím, co chystá na červen tohoto roku.

Bez aplikací třetích stran

Google se rozhodl, že v červnu tohoto roku odebere možnost instalování aplikací a ciferníků od vývojářů třetích stran. Konkrétně to znamená, že v oficiálním obchodu už nebudou k dispozici nejrůznější aplikace a ciferníky. Zůstane jen obsah od Googlu a Fitbitu. V tomto případě ale nejde o postupné ukončování Fitbitu, jde o důsledek legislativních změn.

Společnost vysvětluje, že k tomuto kroku bylo nutné přistoupit kvůli legislativě DMA (Digital Markets Act) v rámci EU. Bohužel nevíme, co konkrétně vede Google k tomuto kroku, respektive která část legislativy, případně co je v rozporu se současným stavem. Tak či onak, uživatelé chytrých náramků a hodinek mají čas si nainstalovat jakékoliv aplikace a ciferníky do června, pak nebude obsah dostupný, ale nainstalované věci zůstanou a budou fungovat.

Jak již bylo zmíněno, tato změna se týká jen uživatelé v EU. Postihnuty budou produkty Fitbit Sense 2, Fitbit Sense, Fitbit Versa 4, Fitbit Versa 3, Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite a Fitbit Versa. Sice jde jen o omezení, ale postupné dění v oblasti Fitbit tak trochu nasvědčují, že samotná značka zde nezůstane dlouho.

Google stahuje Fitbit z Česka a dalších trhů, týká se i Fitbit Premium

