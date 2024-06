Jabra: poslední nová bezdrátová sluchátka, další nebudou

Zdroj: Jabra

Značka Jabra je relativně známá v segmentu bezdrátových sluchátek, ale ve své nabídce má více produktů. Dost se soustřeďuje i na konferenční vybavení. I ta jsme se dočkali celkem smutné zprávy.

Jabra uvádí dvojici sluchátek Elite 10 a 8 Active

Jabra zcela nezmizí

Značku Jabra vlastní GN Group, přičemž tato firma oznámila právě ukončení produktů Elite a Talk značky Jabra. Vše ostatní zůstává, ale ze segmentu bezdrátových sluchátek zmizí jedna společnost. Odůvodnění je zde čistě finanční, ale není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Jabra změnila a posunula sluchátka Elite v minulém roce do prémiové kategorie, což se vyplatilo.

Následně si ale firma spočítala, že budoucí investice, aby firma zůstala s těmito produkty ve vyšší lize, by byly příliš vysoké a rizikové. Vzhledem k silnému konkurenčnímu prostředí se chce GN Group soustředit na segmenty produktů a trhy, kde je vyšší návratnost investovaných prostředků.

Co se týče stávajících produktů řady Elite a Talk, tak bude zajištěna podpora po dobu několika let. Celá situace je kuriózní, jelikož s tímto oznámením jsme se dočkali překvapení v podobě uvedení nových sluchátek Jabra Elite 8 Active Gen 2 a Jabra Elite 10 Gen 2, což jsou poslední sluchátka od tohoto výrobce. Další generace nebude.

Elite 8 Active Gen 2 a Elite 10 Gen 2

Obě sluchátka mají obdobnou výbavu a nabízí například aktivní potlačení hluku (ANC). Elite 8 Active Gen 2 zvládnou přehrávat hudbu ve spojení s krabičkou 32 hodin s ANC a mají 6mm reproduktory. Naopak a Elite 10 Gen 2 mají 10mm reproduktory a výdrž 27 hodin. Podporují ale Dolby Atmos.

U obou nechybí funkce jako prostorový zvuk, možnost propojení s více zařízeními nebo vyšší odolnost do náročných podmínek. Bonusem je speciální adaptér, pomocí kterého jde napojit krabičku na 3.5mm jack konektor například do rádia, nebo prostě jakéhokoliv zdroje zvuku s tímto konektorem a pak používat sluchátka k poslechu.

Elite 8 Active Gen 2 stojí 5 690 Kč a Elite 10 Gen 2 přijdou na 6 990 Kč. Již nyní jsou dostupní na českém trhu a vypadají celkem zajímavě, jen tedy škoda, že se jedná o poslední modely.

Zdroj: androidheadlines.com

Předchozí článek Honor X6b: Nejnovější přírůstek do rodiny mobilů Honor Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama