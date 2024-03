Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #12 – EZKarta, nové mobily, náramky a hodinky

Infinix představil mobily série Note 40, mají zajímavé specifikace

Infinix se dá stále považovat za nováčka na globálním trhu, takže se není čemu divit, když produkuje poměrně hodně modelů ve střední a nižší třídě. Nyní zde máme rovnou několik novinek série Note 40. [pokračování článku]

EZKarta je nová státní aplikace, funguje jako očkovací průkaz

Není to tak dávno, co jsme se dočkali aplikace eDoklady, která bude postupně nabíhat. Funguje jako elektronický občanský průkaz. Mluvilo se také ale o další aplikaci, která by fungovala jako elektronický očkovací průkaz. Konečně jsme se dočkali a přímo Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo novinku EZKarta. [pokračování článku]

Honor Band 9 je nový chytrý náramek

Před rokem Honor představil chytrý náramek Honor Band 7 a nyní zde máme nástupce v podobě Honor Band 9. Nezachytili jsme, že by byla verze osm, ale asi v tomto případě jde o pověrčivost Číňanů, co se týče významu čísel, nebo se našel jiný důvod. [pokračování článku]

Honor Watch GS 4 jsou nové hodinky s GPS

V tomto týdnu Honor představil již několik novinek v Číně. Vzhledem k tomu, jak v poslední době přistupuje k představování produktů, můžeme odhadovat, že k uvolnění na evropském trhu dojde později. To bude i případ nových hodinek Honor Watch GS 4. [pokračování článku]

Honor představil sluchátka TiinLab Open-Back Buds

Honor v tomto týdnu představil mnoho novinek a evidentně se nechce zastavit. Tentokrát zde máme sluchátka, která tak trochu nezapadají do současného portfolia, ale to je vlastně dobře. [pokračování článku]

Huawei vypouští ven trio Nova 12s, 12i a 12 SE

Poslední generace řady Nova se dočkala větší aktualizace, kam čínská společnost Huawei posílá rovnou tři nové zástupce. Ani jeden přírůstek bohužel nepřekonává hranici střední třídy a do obchodů včetně Česka budou vstupovat postupně pod názvy Nova 12 SE, Nova 12i, Nova 12s. Oficiální dostupnost nebo prodejní ceny zjistíme snad již v nejbližších dnech. [pokračování článku]

BLESKmobil má akci na SIM s 12 GB FUP a s neomezeným voláním

Moc novinek na trhu s tarify a předplacenkami v poslední době nebylo, ale nyní zde máme možná zajímavou nabídku od BLESKmobil. Ten mí k dispozici nový balíček Star. [pokračování článku]

Realme 12x je další přírůstek, jen se slabšími specifikacemi

Za poslední dobu jsme se dočkali mnoha novinek od společnosti Realme, zejména tedy série 12, ale to není vše. Navíc jsme se dočkali rozšíření o další variaci Realme 12, který se jmenuje Realme 12x, ale spíše bychom tento model nazvali jako Realme 12 Lite. [pokračování článku]

Novinka Xiaomi Civi 4 Pro má velmi dobré specifikace

V poslední době se objevilo několik náznaků, že Xiaomi chystá relativně zajímavou novinku. Dnes došlo k její představení a světlo světa spatřil mobil Xiaomi Civi 4 Pro. Sice v našich končinách nejsou modely série Civi, ale zpravidla se objeví pod jiným názvem nebo subznačkou společnosti Xiaomi. [pokračování článku]

OnePlus Ace 3V oficiálně, k nám se asi dostane jako Nord 4

Není to tak dávno, co jsme se dočkali dobře vybavených hodinek od OnePlus. Dnes firma přišla s novým smartphonem, který si zatím vysloužil označení OnePlus Ace 3V, ale spekuluje se, že bude na globálním trhu znám jako OnePlus Nord 4. [pokračování článku]

Vychází Android 15 Developer Preview 2, dostává podporu pro satelitní komunikaci

Po měsíci zde máme Android 15 Developer Preview 2. To znamená, že již příště, tedy v dubnu, bude k dispozici první beta verze pro širší testování. Dnešní novinka přichází s mnoha změnami pro vývojáře. Například Google přidal vylepšenou detekci nahrávání obrazovky, vylepšenou práci s NFC, podporu pro sekundární displeje u véčkových mobilů a další novinky, ale jedna vyniká. Android 15 dostává oficiální podporu pro satelitní posílání a přijímání zpráv. [pokračování článku]

Samsung konečně začíná podporovat plynulé aktualizace

Google se celkem hodně snaží co nejvíce vylepšit systém Android, zejména s ohledem na rychlost aktualizací a jejich plynulost. Ostatně naporcoval systém do takové míry, že dokonce může aktualizovat některé součástí i bez výrobce skrze Obchod Play. V roce 2016 zavedl plynulé aktualizace, tzv. „A/B (seamless) system updates“. Až nyní ale Samsung začíná zavádět tuto novinku. [pokračování článku]

Google Fitbit přijde o aplikace a ciferníky od vývojářů, ale jen v EU

Google nedávno udělal jednu drobnou změnu u názvu divize starající se o Fitbit. Po odkoupení se změnilo označení na Fitbit by Google a nově se divize jmenuje Google Fitbit. To je ale drobná změna v porovnání s tím, co chystá na červen tohoto roku. [pokračování článku]

Huawei Band 9 představen, chytrý náramek s dvoutýdenní výdrží

Před rokem společnost Huawei představila chytrý náramek Huawei Band 8. Ten se dá zakoupit v českých obchodech lehce nad hranicí tisíce korun. Pokud ale chcete něco novějšího, tak máme dobrou zprávu. Výrobce představil novější verzi Huawei Band 9. [pokračování článku]

Polar v Česku spouští prodej prémiových outdoor hodinek Grit X2 Pro

Finská firma Polar si připravila další odolné hodinky do nejnáročnějších podmínek a jejich předprodej byl až do 3. dubna spuštěn také v Česku. Novinku nesoucí název Grit X2 Pro pořídíte dokonce ve třech různých provedení. Každopádně případní zájemci musí počítat s nadstandardní cenovkou, která se naštěstí odráží i v množství dostupných funkcí. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #11 – podcast, Zenfone, Keen a další



Domů Články To nej z uplynulého týdne #12 – EZKarta, nové mobily, náramky a hodinky

Předchozí článek WhatsApp rozšiřuje možnost připnutí zpráv v chatu [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama