EZKarta je nová státní aplikace, funguje jako očkovací průkaz

Zdroj: Dotekomanie.cz

Není to tak dávno, co jsme se dočkali aplikace eDoklady, která bude postupně nabíhat. Funguje jako elektronický občanský průkaz. Mluvilo se také ale o další aplikaci, která by fungovala jako elektronický očkovací průkaz. Konečně jsme se dočkali a přímo Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejnilo novinku EZKarta.

EZKarta

Novinku si možná ani nemusíte instalovat, stačí aktualizovat jinou aplikaci, Tečku. Došlo k rozhodnutí, že je lepší využít existující aplikaci a nabídnout jen aktualizaci. Rozhodně se tak zjednoduší rozšíření. Pokud jste si ji odinstalovali, tak je možná čas na zvážení opětovné instalace.

EZKarta je vlastně elektronická zdravotní karta, ale v tuto chvíli obsahuje zatím jen očkovací průkaz. Bohužel legislativa nedovoluje, abyste v ní měli záznamy o očkování před 1. 1. 2023. Budete mít ale uvedeno očkování na COVID-19. Aplikace je zabezpečena a přihlášení do ní probíhá přes identitu občana.

Kromě vlastního průkazu lze přidat do aplikace i další osoby, což vyžaduje ověření. Kromě toho lze stáhnout průkazy ve formě PDR, případně je sdílet přes QR kód s lékařem.

Co nabízí a co nabídne

Oficiální záznam v obchodech s aplikacemi uvádí:

Aplikace EZKarta je rozšířena o funkcionalitu digitální Očkovací průkazky

Očkovací průkazka se vztahuje vždy k osobě přihlášené na daném zařízení a po udělení mandátu, je možné nahlížet na očkovací průkazky třetích osob

S pomocí aplikace EZKarta je možné sdílet svoji Očkovací průkazku formou PDF nebo digitálně s lékařem

Z důvodu zabezpečení nové verze aplikace EZKarta je vyžadováno vždy přihlášení uživatele přes Identitu občana

V dohledné době se ale plánuje zakomponování funkcí jako:

rozcestník MZČR,

výpis z registrů NZIS,

zobrazení mapy poskytovatelů zdravotních služeb.

Aplikace má také svou webovou alternativu, kterou najdete na ocko.uzis.cz. Aplikace jako taková má také funkci notifikací, což bude používáno pro adresné informování například o nároku na screeningové vyšetření zdarma nebo se využije pro informování o nějakém riziku.

Jak již bylo zmíněno výše, do aplikace bude zahrnut například výpisy informací z centrální resortních systémů (zejména Národního zdravotnického informačního systému, NZIS), e-Mapa poskytovatelů zdravotních služeb, zasílání e-zpráv ze strany poskytovatelů zdravotních služeb svým pacientům (bude nutná aktivace), mapa kapacitní dostupnosti poskytovatelů zdravotních služeb pro ambulance, e-management screeningových programů (elektronické zvaní klientů, notifikace, e-objednávání), sdílení zdravotní dokumentace (zejména parametricky standardizovaných forem eZD) a další.

Vypadá to tedy, že EZKarta nabídne dost služeb, ale ty se budou objevovat postupně, jak bude probíhat digitalizace. Dá se tedy říci, že se jedná o užitečnou aplikaci, ale není nutné, abyste ji museli mít v mobilu.

Pro instalaci potřebujete minimálně Android 8 nebo iOS 15.

Zdroj: twitter.com



Domů Články EZKarta je nová státní aplikace, funguje jako očkovací průkaz

Předchozí článek Honor představil Magic6 v edici RSR a Ultimate Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama