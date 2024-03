Zdroj: .lumen

To nej z uplynulého týdne #11 – podcast, Zenfone, Keen a další

Nový Nothing Phone a Apple řeší Epic Games

Máme tu další novinkovou epizodu, tentokrát si povíme o novém Nothing Phonu (2a), podporu češtiny při přepisu v Google Diktafonu a o překážkách pro alternativí obchody na iOS. [pokračování článku]

MediaTek ve 4. čtvrtletí 2023 předstihl Qualcomm

Společnost Qualcomm je známá jako jedna z předních firem v oblasti mobilních čipových sad, ale nedávno se dostala do pozadí, když ji ve čtvrtém čtvrtletí 2023 předčila společnost MediaTek. [pokračování článku]

Apple umožní stažení aplikace přímo ze stránek vývojáře

Apple musel pozměnit svůj ekosystém v EU, zejména pak nabídnout možnost vytvoření alternativního obchodu, který budou moci uživatelé používat v EU. Kolem tohoto tématu se již odehrála roztržka se společností Epic, kdy jí Apple jen tak z vlastní vůle zrušil vývojářský účet, ale pod hrozbou možnosti vyšetřování ze strany EU došlo k nápravě. Alternativní obchody nebudou jedinou možností, jak dostat aplikace do iPhonů. Ještě letos se dočkáme možnosti instalace přímo ze stránek společností a vývojářů. [pokračování článku]

Poco X6 Neo je další novinka, láká na AMOLED a IP54

V lednu jsme se dočkali od značky Poco mobilů M6 Pro,X6 a X6 Pro a nyní zde máme rozšíření série o model Poco X6 Neo. Už samotný název napovídá, že se nebude jednat o nejvybavenější zařízení. I tak ho lze zařadit do střední třídy. [pokračování článku]

Zenfone 11 Ultra představen, cena začíná na 25 990 Kč

Asus už dávno nepatří mezi ty výrobce, co by produkovali mnoho mobilů spadajících do mnoha kategorií. Soustřeďuje se v podstatě na svou top modelovou řadu a herní sérii. Nyní zde ale máme překvapení v podobě Zenfone 11 Ultra. Jeho hlavní odlišností proti běžnému top modelu, je rozhodně velikost, ale nešetřilo se na technologiích. [pokračování článku]

Chrome získává ochranu v reálném čase před nebezpečnými stránkami

Webové prohlížeče dnes obsahují mnohé funkce, ale vývojáři se soustřeďují i na ochranu uživatele. Zatímco některé aplikace cílí na ochranu soukromí, Google se snaží navíc i bezpečnostní kontrolu navštěvovaných stránek. Tato součást dostává kýžené vylepšení. [pokračování článku]

Další pomsta Applu? Spotify nemá schválenou aktualizaci aplikace

V poslední době se Apple chová poněkud zvláštně, až dětinsky. Nedávno zrušil vývojářský účet společnosti Epic Games v Evropě kvůli tomu, jak se herní vývojářské studio chová k Applu. Jakmile se o případ začala zajímat Evropská komise, byl účet obnoven. Nyní zde máme podobnou kauzu, jen tentokrát se Spotify. [pokračování článku]

Google ukončuje službu Keen

Před čtyřmi lety jsme se dočkali služby Keen od Googlu, která vznikla v rámci divize Area 120, tedy jako experiment. Očekávali jsme, že vznikne iOS verze aplikace, ale nakonec vývoj nepokračoval nějak rychle. Nyní ale už víme, že nemusíme očekávat nějaké novinky nebo rozšíření, jelikož celý projekt končí 24. března. Po tomto datu dojde ke smazání osobních dat. Jako obvykle, Google uvádí, že získané zkušenosti využije v jiných službách. [pokračování článku]

Brýle s rozšířenou realitou pro nevidomé v přípravě

Největší novinkou v oblasti rozšířené a virtuální reality jsou Apple Vision Pro. Jde o první fázi, přičemž jsou určeny spíše pro vývojáře, aby se vytvořil ekosystém pro budoucí produkty této společnosti. V této oblasti ale soutěží s firmami jako HTC a Meta. I tak se jedná v podstatě o běžné brýle určené pro zábavu, práci a případně jiné aplikace. Je zde ale jeden projekt, který má jiný cíl. Zjednodušit život nevidomým lidem. [pokračování článku]

Apple posiluje svou pozici v oblasti umělé inteligence akvizicí startupu Darwin AI

Apple se přidává k elitnímu klubu firem investujících do vývoje umělé inteligence. Nedávno oznámil akvizici startupu Darwin AI, což naznačuje, že se společnost chystá na ambiciózní kroky v oblasti AI. [pokračování článku]

