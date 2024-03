Novinka Xiaomi Civi 4 Pro má velmi dobré specifikace

Zdroj: Xiaomi

V poslední době se objevilo několik náznaků, že Xiaomi chystá relativně zajímavou novinku. Dnes došlo k její představení a světlo světa spatřil mobil Xiaomi Civi 4 Pro. Sice v našich končinách nejsou modely série Civi, ale zpravidla se objeví pod jiným názvem nebo subznačkou společnosti Xiaomi.

Nechybí moc

Dle specifikací bychom mohlo Xiaomi Civi 4 Pro jednoduše zařadit do vyšší střední třídy, zejména pak díky novému procesoru Snapdragon 8s Gen 3. V tomto případě i displej dosahuje vyšší kvalit a umí poskytnout jas až 3000 nitů. Aby toho nebylo málo, tak na zadní straně má nejen hlavní foťák optickou stabilizaci obrazu, ale i sekundární teleobjektiv.

Přední strana je vybavena rovnou dvěma snímači, každý s 32 MPx. Nechybí stereo reproduktory, rychlé nabíjení a také nejmodernější operační paměti a úložiště. Celkově se dá říci, že Xiaomi Civi 4 Pro nabídne nadstandardní výkon.

Aby se dostal do vyšší ligy, musel by mít i odolnost vůči vodě a prachu, ale tu nemá. Stejně tak mu například chybí bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu se jedná o mobil střední třídy, tak to až tak moc nevadí. Xiaomi Civi 4 Pro má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 9 600 Kč. Jakmile se dostane k nám pod jiným označením, odhadujeme, že se cena bude pohybovat kolem 12 500 Kč.

Specifikace Xiaomi Civi 4 Pro

displej: 6,55 palců, 2750 x 1236 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, až 3000 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8s Gen 3

12/16 GB LPPDDR5x RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Xiaomi HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, Hyper OIS 12 MPx, 120° 50 MPx, 2X zoom, OIS přední – 32 MPx, 78° 32 MPx, 100°

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 be, Bluetooth 5.4, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC

rozměry: 157,2 × 72,77 × 7,45 mm; 179,3 gramů

baterie: 4700 mAh + 67W

Zdroj: fonearena.com



