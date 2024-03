BLESKmobil má akci na SIM s 12 GB FUP a s neomezeným voláním

Fotka od Kirill Averianov z Pixabay

Moc novinek na trhu s tarify a předplacenkami v poslední době nebylo, ale nyní zde máme možná zajímavou nabídku od BLESKmobil. Ten mí k dispozici nový balíček Star.

BLESKmobil Star

Novinka nepatří mezi ty nejlevnější nabídky na současné trhu, ale tak trochu následuje trend, který se v poslední době objevil. BLESKmobil Star totiž hlavně upřednostňuje platbu kartou. Pakliže takto uděláte skrze samoobsluhu, tak vyjde na 449 Kč. Běžná cena je 499 Kč.

V rámci toho balíčku se nabízí 12 GB FUP, přičemž máte nárok za dobití na 1 GB zdarma. Dále se nabízí neomezené volání do všech sítí. Je zde nastaveno automatické obnovení, tedy dobití, a to i v případě placení z karty. Nejste ale vázáni a kdykoliv to můžete zrušit.

BLESKmobil uvádí, že lze využít 5G mobilní sítě. Pokud narychlo potřebujete sem tam podobný balíček, asi se vyplatí, ale jinak na dlouhodobé používání spíše doporučujeme vyjednat si se stávajícím operátorem nějakou zajímavou nabídku. V ceně kolem 500 Kč jde dosáhnout i na neomezená data, co se týče FUP.

Zdroj: twitter.com



