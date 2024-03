Honor představil sluchátka TiinLab Open-Back Buds

Zdroj: Honor

Honor v tomto týdnu představil mnoho novinek a evidentně se nechce zastavit. Tentokrát zde máme sluchátka, která tak trochu nezapadají do současného portfolia, ale to je vlastně dobře.

Honor TiinLab Open-Back Buds

Nová sluchátka Honor TiinLab Open-Back Buds se nezasouvají přímo do ušního kanálu, ale drží za uchem, přičemž zvuk se line do uší. Mohou se tak líbit těm, kterým je nepohodlné zasouvat sluchátka přímo do ucha.

Novinka podporuje Bluetooth 5.3 a zvládají kodeky AAC a SBC. Měnič má velikost 13,4 mm, přičemž Honor vyzdvihuje zejména podání basů. Je celkem pochopitelné, že zde není aktivní potlačení hluku, ostatně by tato technologie neměla cenu u této konstrukce. Sluchátka mají certifikaci IP54 a každé sluchátka váží 6,8 gramů, nabíjecí pouzdro pak 132 gramů.

Na jedno nabití sluchátka zvládnou 10 hodin přehrávání hudby. Ve spojení s krabičkou pak umí poskytnout 40 hodin přehrávání. O nabíjení se stará USB C. Novinka má nastavenou cenu na 549 juanů, což je v přepočtu přibližně 1 800 Kč bez daně a dalších poplatků.

Zdroj: gizmochina.com

