To nej z uplynulého týdne #45 – podcast, levnější tarify, satelitní spojení

Podcast – Kdy dorazí S24? Jaký Android je nejpopulárnější?

Další okno novinek ze světa mobilů je tady. Dnes si nejprve povíme o zastoupení verzí Androidu v mobilech, dále pak bude řeč o chystané řadě Galaxy S24 a nezapomeneme ani na novinky představené Applem minulý týden. Povíme si ale také o novém způsobu nahlašování a blokování podvodných SMS nebo o tom, že Google odebírá z Androidu COVID-19 upozornění. [pokračování článku]

Vodafone představuje vánoční nabídku. Myslelo se na data, i na levnější tarif

Vodafone se dnes pochlubil se svou vánoční nabídkou a speciálními akcemi. V podstatě se jedná o odpověď na akci představenou konkurencí před nějakou dobou. [pokračování článku]

Procesor Dimensity 9300 představen, nechť započne konkurenční válka

Mediatek se v poslední době hodně snaží a jde to vidět nejen na číslech, ale také na samotných procesorech. Ty už nemají značku pomalých modelů, jde o slušně vybavené čipy, přičemž top modely umí zatopit konkurenci. Dnes zde máme novinku Dimensity 9300, která papírově vypadá jako absolutní bestie. [pokračování článku]

GoMobil má speciální akci na tarif se 17 GB FUP

Postupně se objevují celkem zajímavé tarify i u virtuálních operátorů. Například jsme vás informovali o jednom takovém za 320 Kč od Poda. Tentokrát zde máme zajímavě vyhlížející akci na tarif se 17 GB FUP. [pokračování článku]

Google Mapy v autě dostávají upravený design a jedna funkce se šíří u českých uživatelů

Google nepatří mezi ty firmy, které jednoduše pošlou aktualizaci mezi uživatele a pak jen čeká, co na to řeknou. Místo toho raději uvolní novinku pro menší publikum a pak postupně rozšiřuje samotnou dostupnost. To je i případ další změny v rámci Google Map v Android Auto. [pokračování článku]

iQOO 12 a 12 Pro jsou nové top modely, vyšší varianta má i IP68

Vivo má jako mnoho ostatních výrobců i svou subznačku, iQOO. V poslední době se objevilo několik spekulací, že by se právě tyto mobily měly dostat i na globální trh, což možná bude případ dnešních novinek iQOO 12 a iQOO 12 Pro. Asi rovnou nezamíří na český trh, ale předpokládáme, že na tom evropském budou ke koupi. [pokračování článku]

Apple pracuje na vlastní baterii s větší výdrží

I když aktuálně nejnovější řada iPhone 15 nepřišla se zásadním pokrokem co se týče baterie, výdrž iPhonů se za posledních několik generací postupně zlepšuje. Jak se ale zdá, Apple s dosavadním pokrokem úplně spokojen není, a chystá něco nového. [pokračování článku]

Instagram umožní vypnutí statusu přečtení

Instagram v poslední době zavádí jednu testovací funkci za druhou. Skoro to vypadá, že chce dohnat s počtem novinek Telegram, který pravidelně zavádí rovnou několik najednou. Tentokrát zde máme jednu, která některé potěší, jiné rozladí. [pokračování článku]

Humane Ai Pin chce způsobit revoluci a nahradit smartphony

V dubnu v tomto roce jste si u nás mohli přečíst článek o společnosti Humane, za kterou stojí bývalý zaměstnanec Applu. Ta slibovala malé osobní zařízení Ai Pin. V tomto týdnu jsme se dočkali samotného představení a oznámení dostupnosti. [pokračování článku]

Prověřené aplikace v obchodě Play bude nyní možné lépe identifikovat

V obchodě Google Play se nachází velké množství aplikací, které mohou obsahovat škodlivý kód a mohou být potenciálně nebezpečné. Google se snaží pomocí bezpečnostních kontrol tyto aplikace identifikovat a z obchodu odstranit. Ne vždy se ale daří držet krok s rychlostí, jako se škodlivé aplikace do obchodu dostávají. [pokračování článku]

Aplikace Airbnb získává podporu pro chytré zámky

Společnost Airbnb, se sídlem v San Franciscu, která vznikla v roce 2008, je stejnojmennou službou zprostředkovávající pronájem ubytování po celém světě. Kromě webového rozhraní nabízí také mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak i pro iOS. Nyní mobilní aplikace získává jednu významnou aktualizaci. [pokračování článku]

Snapdragon Satellite se nedostane do mobilů, Qualcomm ukončil projekt

Apple přišel se satelitním připojením v iPhonech, přičemž slouží jen na zaslání nouzové zprávy. Konkurence na to zareagovala a přišla s lepším řešením. Například smartphony Huawei nabízí obousměrnou komunikaci, a to jak u zpráv, tak i u telefonování. I další výrobci se ozvali. Například Motorola přišla se svým řešením, Garmin také a dokonce se očekává rozšíření do mobilu Vivo. Mezitím Vodafone otestoval technologii, kde není potřeba přidávat speciální hardware do mobilů. I Android se připravuje na přímou podporu, včetně jeho aplikací. Nadějí na větší rozmach přinesla společnost Qualcomm, ale nedostane se do mobilů. [pokračování článku]

Honor X50i+ představen, displej dosahuje až na 2000 nitů

Každou chvíli Honor představení nějaký smartphone. Před pár dny začal lákat na model Honor X50i+ a nyní zde máme tuto novinku oficiálně. Sice se jedná o mobil střední třídy, i tak má čím oslovit. [pokračování článku]



