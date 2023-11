Samsung Galaxy Fit 3 se objevuje na obrázcích

Od uvedení fitness náramku Samsung Galaxy Fit 2 uběhlo již přes tři roky a majitelé současné druhé generaci si jistě říkali, kdy Samsung uveden jejího nástupce. Jednou znatelnou změnou je je větší displej.

Kdy dorazí nový náramek Samsung Galaxy Fit 3?

Nový náramek Samsung Galaxy Fit 3 se objevuje na uniklých snímcích, které odhalují výrazně větší displej, než jaký má model Galaxy Fit 2, jehož úhlopříčka je 1,1 palců. Co se technických specifikací týče, zatím příliš mnoho není známo. Měl by ale být vybaven AMOLED displejem. Na boku je viditelné pouze jedno tlačítko a na zadní straně je patrný snímač srdečního tepu. Informace dále prozrazují, že by nový náramek měl nabídnou vylepšená software a také vestavěnou paměť sloužící pro ukládání hudby.

Není jasné, zdali nový náramek přijde GPS modulem, ale byl by to jistě dobrý posun, protože současné generaci GPS chybí. Podle fotek také není jasné, jak to bude s výměnou pásků, protože rendery na první pohled nezobrazují nějaký výměnný mechanismus, ale ten může být jen dobře skrytý. Co se týče uvedení náramku na trh, oficiální datum zatím není známo, ale vzhledem k tomu, že Samsung v lednu 2024 pravděpodobně uveden nový model Galaxy S24, byla by to ideální příležitost pro uvedení i náramku Galaxy Fit 3.

