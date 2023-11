Zdroj: Google

Google nepatří mezi ty firmy, které jednoduše pošlou aktualizaci mezi uživatele a pak jen čeká, co na to řeknou. Místo toho raději uvolní novinku pro menší publikum a pak postupně rozšiřuje samotnou dostupnost. To je i případ další změny v rámci Google Map v Android Auto.

Nejen design

První dnešní novinka se týká spíše jen designu v samotné navigaci. Možná si jí ani nevšimnete, jelikož jde jen o lehkou úpravu. Například došlo na přesunutí tlačítka pro ukončení navigace v plovoucím widgetu do spodní části, byla odstraněna čára oddělující tlačítka a informace o čase a výdálenosti.

Došlo i na lehké přeskupení informacích, kde je nyní dominantnější čas cesty, až pod ním se zobrazuje přibližný příjezd. Také je zde nový přístup do menu. Vzhledem k tomu, že nejde o nic razantního, tak si asi uživatelé zvyknou poměrně rychle.

Co je ale podstatnější, je informování o rychlostních limitech, jak můžete vidět na fotce níže. Jiří Bartál nás informoval, že funkce prvně zaregistroval v jeho případě. Je tedy možné, že někteří ji mají také, případně ji dostali dříve, jiní ji mohou očekávat později. Google takové novinky zavádí nahodile a postupně. I tak se jedná o velmi užitečnou funkci, zejména v úsecích, kde to není zřejmé.

Zdroj: 9to5google.com



Domů Články Google Mapy v autě dostávají upravený design a jedna funkce se šíří u českých uživatelů

Předchozí článek Vivo zveřejňuje plán aktualizací na Android 14

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama