Snapdragon Satellite se nedostane do mobilů, Qualcomm ukončil projekt

Apple přišel se satelitním připojením v iPhonech, přičemž slouží jen na zaslání nouzové zprávy. Konkurence na to zareagovala a přišla s lepším řešením. Například smartphony Huawei nabízí obousměrnou komunikaci, a to jak u zpráv, tak i u telefonování. I další výrobci se ozvali. Například Motorola přišla se svým řešením, Garmin také a dokonce se očekává rozšíření do mobilu Vivo. Mezitím Vodafone otestoval technologii, kde není potřeba přidávat speciální hardware do mobilů. I Android se připravuje na přímou podporu, včetně jeho aplikací. Nadějí na větší rozmach přinesla společnost Qualcomm, ale nedostane se do mobilů.

Bez Snapdragon Satellite

V lednu tohoto roku jsme se dočkali oznámení Snapdragon Satellite, což je kompletní řešení od Qualcommu, které využívá satelitní síť Iridium. Očekávali jsme, že se první mobilní telefony s touto novinkou začnou objevovat ke konci tohoto roku, případně na začátku toho příštího. Nešlo ani tak o představení, jako přímou demonstraci funkční technologie, kterou mohli začít výrobci přidávat do svých mobilů a dalších zařízení. Nakonec se tak nestane.

Qualcomm totiž ukončil partnerství s firmou Iridium a celý projekt poslal k ledu. Asi byste si mysleli, že došlo k nějaké šarvátce mezi těmito firmami, nebo že nastal nějaké technický problém, ale ani jednoho z toho se nestalo. Qualcomm uvedl, že výrobci mobilních telefonů neprojevili zájem o Snapdragon Satellite.

Což je velmi zvláštní, jelikož bychom si mysleli, že si Qualcomm detailně prozkoumal trh, potřeby klientů a po důkladné analýze se pustil do vývoje. Zřejmě firma zariskovala a sázka na novinku nevyšla. Snapdragon Satellite tak zůstane jen jako technologické demo. To ale neznamená, že by se satelitní komunikace do mobilů nedostala. Výrobci asi mají jiná řešení s lepšími podmínkami. Navíc zde máme silného hráče v podobě Starlink. Tato divize SpaceX oznámila dostupnost satelitní komunikace, respektive možnosti využívání se stávající LTE technologií.

Qualcomm tedy na celém projektu spíše prodělal a ostatně i Iridium, kterému klesly akcie po oznámení o 8 %. V této oblasti asi nakonec nebude dominantní hráč a každá firma bude nabízet vlastní řešení.

