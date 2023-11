Instagram umožní vypnutí statusu přečtení

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram v poslední době zavádí jednu testovací funkci za druhou. Skoro to vypadá, že chce dohnat s počtem novinek Telegram, který pravidelně zavádí rovnou několik najednou. Tentokrát zde máme jednu, která některé potěší, jiné rozladí.

Stav přečtení v ohrožení

Instagram už nějakou dobu disponuje soukromou konverzací a pro některé jde o jediné spojení mezi přáteli. V podstatě je integrován poměrně dobře vybavený chat, který disponuje i ukazatelem přečtení. Jinak řečeno, druhá strana se dozví, jestli jste si zprávu již zobrazili, nebo jste ji ignorovali.

Ředitel Instagramu (Adam Mosseri) vyslyšel dle jeho slov přání komunity a začíná se testovat novinka, kdy si uživatelé budou moci vypnout tento status. Pakliže deaktivujete status přečtení, druhá strana se jednoduše nedozví, jestli jste si zprávu již přečetli, či nikoliv.

Novinka by mohla nahradit starý trik zjištění, co druhá strana píše i bez indikace, že jste viděli chat (Zapnout režim letadlo, přečíst zprávu, vymazat data aplikace, vypnout režim letadlo a přihlásit se do aplikace). Na druhou stranu asi někteří budou znepokojeni, jelikož se již nedozví, jestli druhá strana přečetla informaci, což může být frustrující.

