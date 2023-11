Aplikace Airbnb získává podporu pro chytré zámky

Zdroj: Slator

Společnost Airbnb, se sídlem v San Franciscu, která vznikla v roce 2008, je stejnojmennou službou zprostředkovávající pronájem ubytování po celém světě. Kromě webového rozhraní nabízí také mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak i pro iOS. Nyní mobilní aplikace získává jednu významnou aktualizaci.

Aplikace Airbnb získává novou funkci

To aktualizací je podpora pro chytré zámky, což zjednoduší život jak pronajímatelům, tak i uživatelům. Nově bude pronajímatel mít možnost v aplikaci vygenerovat kód k chytrému zámku. Odpadá tak ne úplně šťastné řešení, kdy kódy musí jinak posílat ve zprávě. Tato nová funkce bude prozatím podporovat omezený typ chytrých zámků, konkrétně se jedná o značky August, Schlage a Yale.

Nová funkce bude prozatím dostupná pro uživatele v USA a Kanadě, kteří mají předčasný přístup k aplikaci a měla by být dostupná ještě do konce tohoto roku. Kdy se novinka rozšíří i do dalších zemí, zatím není jasné. V Airbnb se také objevují další nové funkce, kterými je například označení oblíbených ubytování, která budou označovat zhruba 2 miliony ubytování, která mají vysoké hodnocení.

Zdroj: theverge.com



