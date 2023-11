Apple pracuje na vlastní baterii s větší výdrží

Zdroj: phonearena

I když aktuálně nejnovější řada iPhone 15 nepřišla se zásadním pokrokem co se týče baterie, výdrž iPhonů se za posledních několik generací postupně zlepšuje. Jak se ale zdá, Apple s dosavadním pokrokem úplně spokojen není, a chystá něco nového.

Informace pocházející od ET News naznačují, že společnost Apple pracuje na svém vlastním návrhu baterií do svých produktů. Inženýři Applu testují alternativní materiály pro výrobu katody, které by zvýšily celkový výkon akumulátoru. Cílem je prodloužit výdrž baterií produktů, které Apple uvede na trh v roce 2025 a dál.

Od grafitu ke křemíku

Směr, kterým Apple aktuálně jde, je odklon od klasického použití grafitu jakožto materiálu pro výrobu anody. Grafit dokáže efektivně ukládat a následně uvolňovat elektrickou energii, a proto je běžně používán v lithium-iontových bateriích. Apple ale nyní zkouší jinou cestu, a to zvýšení obsahu křemíku uvnitř akumulátoru. Od toho si slibuje zvýšení celkové kapacity baterie a zkrácení doby nabíjení. Problematické na tomto přístupu je, že křemík má tendenci během procesu nabíjení zvětšovat svůj objem, ovšem Apple zdá se našel řešení, jak toto vyřešit.

Je samozřejmé, že Apple požaduje po svých dodavatelích akumulátorů, aby splňovali jeho vysoké standardy kvality. Vlastní vývoj baterie ovšem znamená, že Apple bude mít celý proces ještě více pod kontrolou, a má možnost maximálně ovlivňovat charakteristiky používaných akumulátorů tak, aby co nejvíce vyhovovaly jednotlivým přístrojům. Mimo jiné už při vývoji iPhone Xs Apple úzce spolupracoval s dodavateli baterií při návrhu prostorově úsporné baterie ve tvaru L.

Jde také o ekologii

Když mluvíme o vysokých standardech kvality, Apple má velmi ambiciózní ekologické cíle: do roku 2030 vyrábět všechny produkty za pomoci 100% čisté energie. To vyžaduje, aby všichni dodavatelé přešli na elektřinu vyráběnou ze slunce, větru či dalších obnovitelných zdrojů. Dále má za cíl vyrábět své produkty pouze z recyklovaných a obnovitelných materiálů. Nedávno se zavázal k tomu, že do roku 2025 bude používat 100% recyklovaný kobalt ve všech bateriích „navržených společností Apple“.

Vlastní baterie by mohly Applu pomoci těchto cílů dosáhnout. Zda tomu tak skutečně bude, ukáže blízká i vzdálenější budoucnost.

Zdroj: phonearena.com



Domů Články Apple pracuje na vlastní baterii s větší výdrží

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama