Pixel 8 – mobil pro fajnšmekry [recenze]

Co by to bylo za společnost s vlastním operačním systémem ale bez vlastního zařízení. Google již nějakou dobu působí na trhu se smartphony. První začal s řadou Nexus, až po nějaké době jsme se dočkali Pixelů. Ty jsou bohužel stále dostupné jen na vybraných trzích. Jedná se o etalony celého trhu, zejména v implementaci Androidu a také fotografických možností. Nelze ale jednoduše říci, že jsou to nejlepší mobily na trhu. Ani novinka Pixel 8 není dokonalá, má ale svůj smysl.

Pixel 8

Google vždy našel cestu, jak mobil udělat unikátní. Stačí zmínit Pixel 3 XL (recenze) s největším výřezem v displeji. Ostatně si tak trochu vysloužil v mé recenzi označení „ten nejhnusnější“. Měl naštěstí více předností. Dnes zde máme Pixel 8, jenž pokračuje v designové strategii, kde je dominantní fotomodul. Ten dostal označení „vizor“. V něm se nachází vše podstatné pro focení, včetně dvou snímačů.

Konstrukčně jde o kus kovu, který pokračuje do rámečku. Nebudeme si nalhávat, ale jde o výrazný prvek, o který zaseknete prsty i dlaň. Hrany jsou ostré a kvůli chybějícímu plynulému přechodu mezi vizorem a zády, se zde usazuje prach a jiné nečistoty. Někdy budete muset použít hadřík, abyste prostor vyčistili. Samozřejmě tento problém může vyřešit obal. Na druhou stranu používám fotomodul jako překážku a rád o něj zasekávám prsty. Mobil se mi díky tomu paradoxně lépe drží. Vzhledem k tomu, že je tento „most“ přes celá záda, tak na stole je mobil stabilní a neviklá se. Současně je lehce nakloněn k uživateli.

Záda jsou skleněná a lehce zakřivená do strana, ale plynule nepřechází do kovového rámu. Přechod jde cítit v prstech. Samotný rám je lehce zakulacen, a ani rohy nejsou výrazné. Vypadá to celkem povedeně a prémiově. Nechybí plastová narušení kvůli anténám. Jediná tlačítka se nachází na pravé straně. Jsou kovová, pevná a dobře se stiskávají. Mají i dobré kliknutí, takové přesné a výrazné.

Pokud jde o hmatovou odezvu, tak použitý vibrační mechanismus je jeden z nejlepších. Žádné chrastítko to není, cítíte v něm kvalitu a přesnost. Při odebrání aplikace z naposledy spuštěných dokonce vydá odezvu, kterou bych přirovnal preciznímu brnknutí o kov. Musím se přiznat, že někdy pro uspokojení jsme pozavíral každou aplikaci.

Displej je jedna radost

Pixel 8 nemá ten nejlepší a nejjasnější displej na trhu. I tak jsou jeho specifikace výtečné. Maximální jas až 2000 nitů mluví jasně o tom, že sledování HDR obsahu na maximální jas nemusí být příjemné v noci. Ve dne jsem si ale nestěžoval a i za přímého denního světla jsem viděl vše. Mobil má i dobře vyřešené nastavování jasu. Za celou dobu testování jsem ho nemusel přenastavovat, a to ani v noci.

Jsem rád, že Google zvolil menší úhlopříčku než v minulém roce, ale i tak 6,2 palců je ještě hodně. Kdyby se dostal na hodnotu Pixelu 5, byl bych spokojenější. Člověk si ale zvykne na vše. Oceňuji tenké a rovnoměrné rámečky. Samotný přední foťák je umístěn do otvoru, který je na středu mobilu. Netrvalo dlouho a skoro jsem ho nevnímal.

V displeji je také integrovaná čtečka otisků prstů, optická. Ta není na současném trhu nejrychlejší, ale neznamená to, že bych si stěžoval, jen je zde rozdíl s jinými top modely. Její rychlost je ale dostatečná. Co více oceňuji, je rozpoznání tváře. Pokud jsou na to dostatečné světelné podmínky, mobil mě poznal, jen v noci měl problémy. Nejde se ale čemu divit, jelikož Google vytvořil řešení, při kterém využívá jen přední kameru a nepotřebuje dodatečný pokročilejší hardware. Zde se mu ale podařilo získat vyšší certifikaci díky samotnému mechanismu rozpoznání. Nejde tak jen o obyčejné rozpoznání obličeje a je dostatečně dobré, aby bylo použito i pro bankovní aplikace.

S displejem také souvisí i reproduktory. Opět je zde stereo a velmi dobře vyvážené, hlasité a dokonce jde zaznamenat náznaky basů. Když jsem si pustil vhodný HDR obsah s kvalitní zvukovou stopou, byl jsem v sedmém nebi. Bohužel na sociálních sítích takový obsah jen tak nenajdete.

I dva dny na baterku

Baterie dostala kapacitu 4575 mAh, což je dnes spíše podprůměr, když většina mobilů, i těch levnějších mají spíše 5000 mAh. Jde ale o malý rozdíl a spíše záleží na optimalizaci systému. Google se hodně snažil a jde to vidět i na chování mobilu. Více preferuje efektivitu a úspornost, než aby vše rozpálil na maximum, i procesor. Není to ale nic na škodu. U každého uživatele bude mít výdrž na jedno nabití různou dobu. V mém případě jde hodně o vyřizování e-mailů, chatů, sem tam telefonování, nějaká ta hra na odreagování a pak samozřejmě sociální sítě a sledování videí.

Pixel 8 mi vydržel bez většího problému celý den a v noci mu zbývalo kolem 30 % energie. Jen musím dodat, že jde o náročné dny. Přes víkend je situace jiná, jelikož ho tak moc neprotěžuji. Zvládne dva dny normálního používání. Je to ale hodně individuální. Z mé strany jsem spokojen, jen je zde vždy prostor pro zlepšení.

Samotné nabíjení má na dnešní dobu spíše slabší hodnoty. Google asi sleduje nějaký záměr. Nabíjení s 30 W je dostatečně rychlé, i 18 W s bezdrátovou technologií je uspokojující.

Android v hlavní roli

Dnes už ani nemohu říci, že by Pixely měly čistý Android. Některé funkce nebo možnosti nikde jiné nenajdete, bohužel jich je hodně uzamčeno pro angličtinu, případně jsou dostupné jen ve vybraných zemích. Myslím například asistenta pro volání a podobně. I tak má Pixel 8 nejčistší verzi Androidu. Google jde spíše cestou minimalismu a nesnaží se narvat všude funkce, které použijete jen jednou.

Co ale nejvíce oceňuji a snad nedojde ke změně, je sedmiletá softwarová podpora. Ano, Pixel 8 by měl dostávat plnohodnotné aktualizace systému až do roku 2030. Snad na tom nic nezmění. Android 14 je krásně optimalizován a za celou dobu jsem se nesetkal s jediným zaváháním. Pokud hledáte tu nejlepší uživatelskou zkušenost s tímto systémem, prostě musí zakoupit Pixel.

Opět s vlastním procesorem

Není žádným tajemstvím, že si Google nechává u Samsungu vyrábět procesory Tensor. V tomto případě Tensor G3 jde s dobou a má opět lepší výbavu, jen se Google stále více zaměřuje na výpočetní možnosti v oblasti umělé inteligence, což se týká i samotného systému. V benchmarcích asi nikdy nebudou Tensor procesory na prvním místě, ale pokud vám nejde o bodové hodnocení v nějaké aplikaci, tak budete spokojeni.

Grafický výkon je na úrovní jiných top modelů, i tak asi budou muset vývojáři trochu optimalizovat své hry. U tower defense her s velkým množstvím útočníků jde u některých her vidět nedostatečná optimalizace. Pixely ale nikdy nebyly herní mobily. Neznamená to, že byste si nezahráli ty nejlepší tituly, jen se můžete setkat u některých titulů se slabším výkonem nebo zaváháním.

Google se více zaměřil na poměr spotřeby energie a výkonu, takže se nabízí slušný motor, jen se nepřehřívá, což je vlastně dobře. Jen v jednom případě jsem se setkal s vyšší teplotou. Šlo o videohovor přes webové rozhraní. Zde se trochu Pixel zapotil, ale když jsem použil aplikaci přímo určenou na to, vše bylo bez problémů.

Google relativně nedávno zpřístupnil podporu pro 5G i v Česku, takže v této oblasti nebudete mít problémy. Určení polohy je dostatečně rychlé a bez větších komplikací. Ostatní konektivita jde s dobou.

Specifikace Pixel 8

displej: 6,2 palců, Full HD+, 60 až 120 Hz, OLED, až 2000 nitů, Gorilla Glass Victus

procesor: Tensor G3 + Titan M2

RAM: 8 GB LPDDR5X

úložiště: 128/256 UFS 3.1

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10,5 MPx

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB-C (3.2), GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

rozměry: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm; 189 gramů

baterie: 4 575 mAh + 30W USB C, 18W Qi

Hlavně to focení

Začnu přední kamerou, která není nějak neobvyklá. Nabízí dobrý obrazový výstup, a to hlavně při videhovorech. Úhel záběru je trochu větší, takže můžete zachytit více prostoru kolem sebe. I za zhoršených světelných podmínek poskytuje dobrou kvalitu. Ostatně 10,5MPx snímač využívá i softwarová kouzla Googlu.

Zadní strana má pro mě vhodnou výbavu. Hlavní senzor s 50 MPx a s optickou stabilizací obrazu s využitím softwarových triků uspokojí nejednoho nadšence do focení mobilem, zejména pokud si nepotrpí na pokročilejší funkce. Nějaké se zde nachází, ale pokud si chcete nastavit hodně parametrů, budete muset zvolit Pixel 8 Pro. To je hodně zvláštní, jelikož oba mobily mají v podstatě stejnou výbavu. Jen se Google rozhodl uzamknout funkce pro vyšší verzi mobilu.

Druhý snímač slouží pro ultra širokoúhlé focení, ale současně jde použít pro makro snímání. Automatický přepínač funguje dobře a zvládá zachytit detaily i za zhoršených podmínek. Výstup z obou foťáků je konzistentní a řekl bych že je i stejné barevné podání. Někdy je ale rozdíl v použití nočního režimu a běžného. Například na ukázce níže jde vidět, že běžný režim má jasnější výsledek.

Samozřejmě nesmí chybět i speciální režimy, pomocí kterých můžete vytvořit líbivější snímky. Dobře budou vypadat na mobilu a na sociálních sítích. Nedoporučuji je dávat na televizi nebo je prohlížet na větších monitorech. Najdou se artefakty a nedokonalosti.

Další ukázky

Závěr

Pixel 8 je mobil pro fajnšmekry, kteří nepotřebují mít to nejrychlejší nabíjení, nejrychlejší procesor, nejrychlejší displej a podobně. Současně chtějí mobil, který je optimalizován v mnoha ohledech a nemá výrazné kompromisy.

Pixel 8 může zaujmout i svou velikostí, kvalitním zpracováním a také úchvatným displejem. Jen si musíte zvyknout na zadní fotomodul. Ani s obalem ho úplně neskryjete. Těžko se mi ale hledá nějaký výrazný nedostatek u Pixelu 8. Vibrace jsou excelentní a návykové, displej kvalitní a jasný, zpracování na prvotřídní úrovni. Současně může právoplatně nést označení foto mobil.

Mohl bych zmínit třeba rychlost čtečky otisků prstů, ale nejde o nějak výrazný problém, respektive si na to zvyknete. Google by mohl zapracovat například na rychlosti procesoru Tensor, ale není to jeho prioritou. Ostatně na nedostatek výkonu si nejde stěžovat, jen se musíte smířit s tím, že jsou na trhu rychlejší top modely.

I tak má Pixel 8 jednu podstatnou nevýhodu. Tou je nedostupnost na českém trhu. Ano, koupíte ho u některých obchodů, jen nejde o oficiální distribuci, čemuž ostatně odpovídá i vyšší cena. Google by mohl přestat dělat cavyky a jednoduše zasílat z Německa i do Česka, nebo nabídnout přes zdejší operátory.

Na trhu najdete jiné top modely, které mohou nabídnout více funkcí, možností a nižší cenu. Proto i Pixel 8 zůstane mobilem pro fajnšmekry, kteří chtějí mít v ruce čistou esenci Googlu a výbornými fotografickými schopnostmi. Jen je to vykoupeno vyšší pořizovací cenou, případně náročnějším nákupem v Německu.

Plusy

čistý systém, sedmiletá podpora

fotografické schopnosti

zpracování

výtečný displej

Mínus

výrazný fotomodul

neoficiální dostupnost na českém trhu

čtečka otisků prstů by mohla být rychlejší

