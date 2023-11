Prověřené aplikace v obchodě Play bude nyní možné lépe identifikovat

Zdroj: Dotekománie

V obchodě Google Play se nachází velké množství aplikací, které mohou obsahovat škodlivý kód a mohou být potenciálně nebezpečné. Google se snaží pomocí bezpečnostních kontrol tyto aplikace identifikovat a z obchodu odstranit. Ne vždy se ale daří držet krok s rychlostí, jako se škodlivé aplikace do obchodu dostávají.

Obchod Google Play opět bezpečnější

Aby mohli mít sami uživatelé lepší přehled o tom, jaké aplikace prošly bezpečnostním auditem, zavádí Google novinku v podobě označení, které prověřené aplikace identifikuje. Nový odznak „Independent Security Review“ ponesou aplikace prověřené a splňující standardy bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Pokud aplikace bude takový odznak mít, znamená to, že byla prověřena v rámci programu MASA (Mobile App Security Assessment), který byl vytvořen v roce 2022 organizací App Defense Alliance (ADA).

Společnost Google k tomu dodává: „Uživatelům to signalizuje, že nezávislá třetí strana potvrdila, že vývojáři navrhli své aplikace tak, aby splňovaly tyto minimální postupy v oblasti mobilního zabezpečení a ochrany soukromí, a že vývojáři dělají maximum pro identifikaci a zmírnění zranitelností. To následně ztěžuje útočníkům přístup do zařízení uživatelů a zlepšuje kvalitu aplikací v celém ekosystému.“

I přes to společnost Google upozorňuje, že to, že aplikace má toto označení neznamená, že neobsahuje zranitelnost. To je prakticky v dnešní době nemožné už jen s ohledem na to, že vývojáři nejsou schopni predikovat všechny potenciálně nebezpečné scénáře zneužitelnosti. Uživatelé ale díky tomuto označení budou mít jistotu, že vývojář při nahrávání aplikace do obchodu Play zvolil cestu ověření bezpečnosti a ochrany soukromí.

Zdroj: phandroid.com



