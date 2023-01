Zdroj: SAZKAmobil

To nej z uplynulého týdne #3 – podcast, Grogu, klienti pro Twitter a další

Podcast #60 – Satelit v mobilu, rýsuje se nový trend?

Satelitní komunikace v mobilních telefonech bude možná letos velký trend. Vloni Apple uvedl toto řešení pro vaši záchranu, letos Qualcomm představil však ještě pokročilejší komunikaci. Jak se toho chopí ostatní výrobci? Co to pro nás znamená? Ohrozí to české operátory? [pokračování článku]

Google pracuje na konkurenci pro AirTag, jmenuje „Grogu“

Pomalinku se začínají objevovat chystané novinky od Googlu skrze zdrojové kódy, díky čemuž dostává nějakou představu, na co se vlastně těšit. Například se chystá rozšíření funkce Fast Pair pro párování mobilního telefonu s příslušenstvím. Nyní dokonce vyplouvají napovrch informace o zcela novém zařízení, které dostalo kódové označení Grogu. [pokračování článku]

SAZKAmobil představuje upravenou nabídku tarifů

Sem tam se některý operátor rozhodne, že upraví aktuální nabídku tarifů. Dá se říci, že se zpravidla dočkáme nějakého navýšení, úprav cen a případně některých služeb. Nyní zde máme aktualizovanou nabídku tarifů od virtuála SAZKAmobil. [pokračování článku]

Galaxy Watch5 dostávají nový diagnostický nástroj

Samsung se snaží starat o své produkty i několik měsíců po vydání. Například nedávno jsme se dozvěděli o nové aktualizaci, která míří nejen do nových chytrých hodinek. Aktualizace se začal šířit, přičemž obsahuje jedno překvapení navíc. [pokračování článku]

Twitter odřízl některé alternativní klienty

Internetové služby mnohdy nabízí API, tedy rozhraní, pomocí kterého jde komunikovat se službou a využívat ji. Je jen na firmě, co vše umožní, koho pustí k API a jak si nastaví pravidla. I Twitter má své vlastní API, díky čemuž se nabízí nejrůznější služby a dokonce i alternativní klienti. Může se stát, že dojde k výpadku, ale není to tak časté. Nyní zde ale máme situaci, kdy API nefunguje od čtvrtka, ale netýká se to všech klientů a aplikací. [pokračování článku]

Samsung a Ledger začínají lákat na společný krypto balíček

Německá pobočka společnosti Samsung uzavřela novou spolupráci se známou firmou Ledger, která jednoznačně patří ke špičce mezi hardwarovými peněženkami na bezpečné uchovávání kryptoměn. Prostřednictvím obchodu Amazon začnou brzy prodávat speciální balíčky, jehož obsahem především bude zařízení z modelové řady Galaxy bez bližšího upřesnění. Ovšem zahraniční zdroje mají v tomto směru již poměrně jasno. [pokračování článku]

Novinka Nokia C12 ani nemusela vyjít, i tak může některé zaujmout

Společnost HMD Global představila svůj nejnovější smartphone Nokia C12. Už jen podle značení je jasné, že se nebude jednat o nějak drahý a dobře vybavený mobil, spíše naopak. I tak má dvě vlastnosti, které mohou některé zájemce oslovit. [pokračování článku]

Infinix přináší tři mobily na český trh

Infinix zatím láká na velmi zajímavý model Infinix Zero ULTRA (recenze), ale není to jediný model, který je dostupný. Navíc jsme se dnes dočkali tří novinek, které budou dostupné v Česku. Jde o smartphony Infinix Note 12 (2023), Infinix HOT 20 NFC a Infinix HOT 20 5G. [pokračování článku]

Rok 2022: Samsung si udržel první příčku, Apple si výrazně polepšil v závěru roku

Rok 2022 zakončili největší rivalové, Apple a Samsung, , úspěšně. Samsung si v tržním podílu udržel první příčku a Apple ve čtvrtém kvartálu svůj podíl dokázal vylepšit. [pokračování článku]

Samsung zřejmě nastínil budoucnost Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold se stal nejvybavenějším mobilem s ohebným displejem od Samsungu a dá se říci, že dnes tak trochu dominuje tomuto specifickému segmentu. Samsung ale ukázal prototyp, na kterém aktuálně pracuje. Možná se nakonec dostane právě do série Galaxy Z a stane se novým králem. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Střípky budoucích funkcí na Twitteru

Twitter se rozhodl pozměnit podmínky používání API, tedy rozhraní pro vývojáře. Výsledkem je zrušení alternativních klientů této sociální sítě. Zatím jsme se nedočkali jakéhokoliv vysvětlení ze strany vedení. Mezitím se ale chystají novinky, které by měly nabídnout lepší možnosti Twitteru. [pokračování článku]

Tažení proti Applu v EU, stojí za ním Spotify a další společnosti

Již nějakou dobu se řeší nejrůznější spory mezi společnostmi nabízející svůj obsah a Applem. Již padlo několik obvinění o monopolním chováním, ale zatím nedošlo k takovému výsledku, aby byly všechny strany spokojeny. Nyní skupina společností začíná více tlačit na EU a její orgány, aby zasáhly do současné podoby trhu, tedy spíše ekosystému u Apple produktů. [pokračování článku]

Apple zřejmě pracuje na konkurenčním zařízení pro Google Nest Hub

V tomto týdnu Apple představil několik novinek, mezí kterými byl i nový chytrý reproduktor. Původně se spekulovalo, že by mohl dostat navíc i displej pro pokročilejší možnosti a ovládání, ale nestalo se tak. Zřejmě spekulace byly o jiném druhu zařízení. Nyní se dozvídáme informace o jiné novince, která je zřejmě v přípravě. [pokračování článku]

