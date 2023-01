Motorola chystá Moto G23, základní model s 30 W nabíjením

Zdroj: dealntech (se souhlasem)

Motorola dokončuje model Moto G73, který by měl zamířit na trhy co nevidět, ale kromě toho se máme ještě dočkat modelu Moto G23. Ten aktuálně uniká na tiskových renderech.

Moto G23

Moto G23 bude zapadat do nižší kategorie, a to nejen z pohledu samotného označení. Novinka by měla nabídnout jen HD+ displej s technologií LCD. To je samozřejmě nízké rozlišení, ale aspoň zde bude 90Hz obnovovací frekvence. Samotná čtečka otisků prstů si zřejmě najde umístění na boku zařízení. O výkon se má starat Helio G85 od Mediateku, který by měl nabídnout dostatek výkonu pro běžnou práci, i nějaké hraní.

Baterie dostane kapacitu 5000 mAh, přičemž se spekuluje, že bude podporováno nabíjení o výkonu 30 W, což je velmi pozitivní informace. Základní verze má nabídnout 4 GB operační paměti a minimálně 128GB úložiště. Možná se ale nakonec dočkáme nějakého slabšího modelu. Co se týče zadní sestavy kamer, má se nabídnout 50+5+2 MPx, kde prostřední senzor má mít na starost ultra širokoúhlé záběry. Přední strana zřejmě dostane 16MPx snímač.

Zatím se neví, kdy se přesně Moto G23 představí, ale zdroje naznačují, že by se novinka měla v Evropě prodávat přibližně za 199 eur, což je v přepočtu přibližně 4 750 Kč.

Zdroj: gsmarena.com



