Střípky budoucích funkcí na Twitteru

Twitter se rozhodl pozměnit podmínky používání API, tedy rozhraní pro vývojáře. Výsledkem je zrušení alternativních klientů této sociální sítě. Zatím jsme se nedočkali jakéhokoliv vysvětlení ze strany vedení. Mezitím se ale chystají novinky, které by měly nabídnout lepší možnosti Twitteru.

Jedno vylepšení, jedna novinka

Začneme drobností, která je zatím tak nějak skryta. Již delší dobu je možné si dávat příspěvky do záložek, abyste se k nim mohli vrátit. Bohužel možnost vložení je poněkud skryta. Nachází se u možnosti sdílení, a to na webu i v aplikacích. Nově se ale chystá úprava, že v detailu příspěvku bude nové tlačítko mezi stávajícími, pomocí kterého budete moci na jedno kliknutí uložit tweet do záložek.

Elon Musk již před nějakou dobou oznámil, že bude možné zveřejňovat dlouhé texty na Twitteru. Z původního limitu 140 znaků došlo na rozšíření na 280 znaků, přičemž dlouhé příspěvky by měly nabídnout možnost zveřejnění i několika tisíc znaků. Nyní se můžete podívat, v jaké fázi vývoje je tato funkcionalita a jak se bude zobrazovat ve webovém rozhraní.

Zatím nevíme, kdy se novinky objeví, ale může se tak stát kdykoliv. Mezitím stále čekáme na rozšiřování možnosti předplatného, které je dostupní jen v několika zemích.

