Zdroj: The Verge (se souhlasem)

Galaxy Z Fold se stal nejvybavenějším mobilem s ohebným displejem od Samsungu a dá se říci, že dnes tak trochu dominuje tomuto specifickému segmentu. Samsung ale ukázal prototyp, na kterém aktuálně pracuje. Možná se nakonec dostane právě do série Galaxy Z a stane se novým králem.

Ohni jak chceš

Samsung, tedy jeho divize Samsung Display každou chvíli ukazuje nějaký koncept, kde demonstruje, co je možné udělat s aktuální technologií nebo na čem se pracuje. Před dvěma lety jsme se například dočkali S konceptu, tedy modelu, kde byly použity dva klouby.

Nyní zde ale máme jiný přístup k celé problematice. V tito chvíli existují dva typy větších mobilů s ohebným displejem. Rozšířenější nabízí rozevření, kde se na vnitřní straně nachází ohebný displej. Druhá verze zatím byla ve větší míře použita u Huawei, kde je displej na vnější straně a je tak neustále vystaven okolí, přičemž zastává roli hlavního displeje jak v otevřením tak ve složeném stavu.

Samsung tentokrát ukázal prototyp, kde umí obě věci najednou díky upravenému kloubu a samozřejmě i displeji, který nemůže být uchycen pevně a musí se pohybovat. Novinku jde tedy rozložit i přelomit, díky čemuž jde použít hlavní ohebný displej i v zavřením stavu. Současně ho můžete kompletně skrýt.

Zatím se jedná o prototyp a netušíme, jestli se někdy dostane do prodeje v rámci série Galaxy Z, případně jestli touto cestou nepůjde hlavní smartphone. Samsung ale současně ukázal nový design samotného ohybu, tedy kloubu, který by měl přinést lepší vlastnosti a také by měl redukovat viditelnost ohybu u displeje. Na obrázku níže můžete vidět porovnání aktuálního řešení s novým.

Zdroj: theverge (se souhlasem)

Zdroj: theverge.com



Domů Články Samsung zřejmě nastínil budoucnost Galaxy Z Fold

reklama reklama