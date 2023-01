Tažení proti Applu v EU, stojí za ním Spotify a další společnosti

Zdroj: Digital Media (se souhlasem)

Již nějakou dobu se řeší nejrůznější spory mezi společnostmi nabízející svůj obsah a Applem. Již padlo několik obvinění o monopolním chováním, ale zatím nedošlo k takovému výsledku, aby byly všechny strany spokojeny. Nyní skupina společností začíná více tlačit na EU a její orgány, aby zasáhly do současné podoby trhu, tedy spíše ekosystému u Apple produktů.

Nejen Spotify

Situace je zřejmě natolik zoufalá, že se společnosti rozhodly zveřejnit otevřený dopis adresovaný evropské komisařce pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi, Margrethe Vestagerové. Pod tento dopis se podepsali zástupci společností a organizací jako Basecamp, Deezer, Proton, Schibsted, Spotify, Evropská rada vydavatelů, France Digital a News Media Europe.

Konkrétně si zástupci stěžují na praktiky společnosti Apple. Například samotný platební systém je omezen jen na řešení od Applu a není zde jakákoliv alternativa, přičemž si firma účtuje vysoké poplatky za používání. Dále má tento gigant vytvářet umělé překážky, které brání společnostem volně komunikovat se svými uživateli. S tím zřejmě souvisí i omezování přístupu k informacím o zákaznících a třešinkou na dortu má být svévolné a časté upravování podmínek pro vývojáře bez možnosti jakékoliv diskuze.

Dá se říci, že si firmy stěžují i na nutnost využívat Apple AppStore, aby se vůbec dostaly k uživatelům v Evropě. Navíc Apple odmítá řešit veškeré stížnosti a nařízení, i ze stran orgánů a dokonce soudů. Prostě dělá cokoliv, aby nemusel měnit své aktuální podnikání. Firmy chtějí po EU zásah do aktuálního stavu a okamžitou nápravu.

V tomto případě jde jen o tlak na EU, aby začala nějak jednat a uvolnila omezení, která mají společnosti poškozovat i v samotném vývoji. EU má samozřejmě možnosti, pomocí kterých může zasáhnout, ale je otázkou, jestli to nebude kontraproduktivní, když se zvažuje nařízení, které by mohlo donutit Apple, aby do svého ekosystému pustil alternativní centra pro aplikace a obsah. Je celkem jasné, že si Apple nastaví velmi přísné podmínky a případně bude vytvářet nějaké překážky. Mezitím musí zmíněné společnosti jednoduše splňovat vše, co si Apple vymyslí.

