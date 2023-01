Apple představil HomePod druhé generace

Zdroj: Apple

Apple před lety naskočil na nový trend chytrých reproduktorů. První zařízení se jmenuje HomePod (recenze) a bylo představeno v roce 2017. Následně jsme se dočkali menší verze a zatím jsme si museli dlouhé roky počkat na novou generaci. Nyní zde ale máme bez varování HomePod druhé generace.

HomePod

Na první pohled nedošlo k nějakým výrazným změnám a možná byste ani nepoznali, že se jedná o novou generaci. I tak Google zapracoval na konstrukci i designu. Mozkem reproduktoru je čip S7 z dílny Applu a nabízí se například Spatial Audio s podporou Dolby Atmos. Navíc je zde možnost spárování dvou stejných reproduktorů a docílení sterea.

Základem je zde 4palcový subwoofer a dalších 5 reproduktorů, vnitřní mikrofon pro kalibraci, 4 vnější pro využití Siri a také technologie detekce prostoru. Dá se opět předpokládat, že se nabídne velmi kvalitní zvuková reprodukce, ale největší slabina minulého modelu nebyla vyřešena. Apple na oficiálních stránkách uvádí jen slabší podporu pro streamovací služby. Nabízí se například TuneIn, iHeartRadio, Audacy, Pandora a Deezer, ale Spotify nebo Youtube Music zde nenajdete, ani Tidal. Jednou z dalších novinek je přímá podpora Matter.

Tentokrát jsme se navíc dočkali senzorů pro okolní teplotu a vlhkost, ale zatím není zcela jasné, pro co budou využívány. Bohužel zatím nevíme, jestli aspoň tato novinka oficiálně zavítá do Česka, ale zatím to tak nevypadá. Cena je nastavena na 299 dolarů (cca 6 600 Kč bez daně a poplatků) a prodej bude zahájen ve vybraných zemích 3. února.

Zdroje: neowin.net, androidauthority.com

reklama reklama