Twitter odřízl některé alternativní klienty

Fotka od Akshar Dave z Unsplash

Internetové služby mnohdy nabízí API, tedy rozhraní, pomocí kterého jde komunikovat se službou a využívat ji. Je jen na firmě, co vše umožní, koho pustí k API a jak si nastaví pravidla. I Twitter má své vlastní API, díky čemuž se nabízí nejrůznější služby a dokonce i alternativní klienti. Může se stát, že dojde k výpadku, ale není to tak časté. Nyní zde ale máme situaci, kdy API nefunguje od čtvrtka, ale netýká se to všech klientů a aplikací.

API pro vyvolené?

Když ve čtvrtek vypadlo API pro některé alternativní aplikace, tak se spekulovalo, že by se mohlo jednat jen o nějakou chybu a že vše bude během několik hodin napraveno. Bohužel se tak nestalo a dokonce ani sám Twitter nevydal jakékoliv prohlášení. Doslova několik dnů nebyla k dispozici jakákoliv informace a nikdo nevěděl, proč například populární alternativní aplikace Tweetbot nefunguje.

Až nyní jsme se dočkali nějaké reakce ze strany Twitteru. Konkrétně účet Twitter Dev vydal prohlášení, že Twitter prosazuje dlouhodobá pravidla API, což může způsobit, že některé aplikace nebudou fungovat. Více jsme se toho zatím nedozvěděli, ani nevíme, jaká pravidla. K dispozici není ani jejich znění.

Navíc je potřeba vzít v potaz, že ne všechny alternativní služby a klienti, tedy aplikace nefungují. Evidentně je zde nějaký systém výběru vyvolených vývojářů, kteří mohou používat API. Zatím si tedy musíme počkat na další informace a jestli daná pravidla umožní, aby postižené aplikace mohly být upraveny a začít znovu sloužit uživatelům.

Zdroj: gsmarena.com

