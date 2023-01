Zdroj: Apple

Satelitní komunikace v mobilních telefonech bude možná letos velký trend. Vloni Apple uvedl toto řešení pro vaši záchranu, letos Qualcomm představil však ještě pokročilejší komunikaci. Jak se toho chopí ostatní výrobci? Co to pro nás znamená? Ohrozí to české operátory?

Pod Zlatou Lampou – 60. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Přemysl Vaculík.

 

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:



Domů Články Podcast #60 – Satelit v mobilu, rýsuje se nový trend?

reklama reklama