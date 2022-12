To nej z uplynulého týdne #50 – sluchátka, ohebné mobily a další

Zdroj: Oppo

Xiaomi Buds 4 nabízí vysoký nadstandard

Pouhé 4 měsíce stačily na to, aby čínská společnost Xiaomi přinesla základní variantu sluchátek Buds 4. Po doslova nadupané verzi s přívlastkem Pro je připravena stále slušně vybavená alternativa. K oficiálnímu představení došlo na tiskové konferenci během uplynulého víkendu, kdy kupříkladu byla odhalena nová generace telefonů Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro. [pokračování článku]

Vývojářské týmy Google Mapy a Waze se spojují, aplikace zůstanou i nadále oddělené

Google zakoupil v roce 2013 společnost Waze, ta ale i přes to fungovala dál jako samostatná divize. Podle nejnovějších zpráv se Waze tým slučuje s divizí Geo, které se stará o Google Mapy. [pokračování článku]

Vodafone prodlužuje dostupnost limitovaného tarifu za 599 Kč měsíčně

Mobilní operátor Vodafone nás dnes informoval, že nový limitovaný tarif za 599 Kč měsíčně bude nabízet ještě jeden týden. Měl by být tedy dostupný jen do konce tohoto týdne, ale samotné podmínky k tomuto tarifu uvádí, že tarif bude k dispozici do 31. 12. 2022. To ještě nutně neznamená, že by za týden nemohl zmizet z nabídky. [pokračování článku]

Twitter zavádí komunitní poznámky globálně pro všechny uživatele

Společnost Twitter zavádí pro všechny uživatele globálně možnost přidávat takzvané komunitní poznámky k tweetům. Funkce byla poprvé představena již minulý rok ještě za bývalého ředitele Jacka Dorseyeho a nesla název Birdwatch. [pokračování článku]

Huawei Vision Glass brýle jako doplněk ke smartphonu

Huawei již nepředstavuje tolik mobilních telefonů a když se už dočkáme, zpravidla nemají podporu například pro 5G. Důvodem jsou uvalené sankce. I proto se zřejmě společnost snaží uvádět na trh novinky z jiných kategorií. Nedávno jsme se tak dočkali vskutku netradičních hodinek se sluchátky. Kromě toho došlo na představení Huawei Vision Glass. [pokračování článku]

Oppo představilo novinky, například domácí „trikordér“

Oppo není jen dalším výrobcem na trhu. Tento asijský gigant stoupá čím dál výše a zřejmě v dohledné době začne konkurovat velmi silně firmám jako Samsung. Ostatně nedávno došlo k uzavření licenční dohody s Huawei a není to tak dávno, co tento výrobce oficiálně převzal kontrolu nad OnePlus. V rámci dnešní konference Oppo Inno Day 2022 došlo na představení několika novinek. [pokračování článku]

Motorola a Android 13 – stránka podpory prozrazuje, kdo se může těšit

Společnost Motorola upřesnila seznam zařízení, která dostanou aktualizaci na Android 13. Došlo k významnému rozšíření a nyní seznam obsahuje následující modely: [pokračování článku]

Webový prohlížeč Opera získává nový režim pro zvýšení kvality online videa

Webový prohlížeč Opera není tak úplně masově rozšířený mezi uživateli, jako Chrome, nebo Firefox. Nabízí ale velké množství zajímavých funkcí a vylepšení, které konkurence nenabízí a proto se jedná o prohlížeč, který když si oblíbíte, tak ho už nepustíte. [pokračování článku]

Oppo představilo ohebné novinky Find N2 Flip a Find N2, jedna vyzve Galaxy Z Flip do souboje

Společnost Oppo v těchto dnech pořádá konferenci, v rámci které představuje novinky na další rok. Již jsme se dočkali několika produktů, ale dnes zde máme nové mobilní telefony. Novinky se jmenují Oppo Find N2 Flip a Oppo Find N2. [pokračování článku]

Apple zřejmě připravuje možnost alternativního obchodu s aplikacemi

Marek Gurman, leaker a analytik z Bloombergu, ve své nové zprávě uvádí, že Apple bude reagovat na nadcházející regulace EU aktualizací v rámci iOS 17. Může jít ale o specifickou dostupnost například jen v Evropě nebo pouze v rámci schválených aplikací. [pokračování článku]

Motorola představila Moto X40 s nejnovějším Snapdragonem

Motorola nějakou dobu připravovala několik modelů, přičemž dnes jsme se dočkali oficiálně prvního z nich. Konkrétně se jedná o mobil Moto X40, přičemž následně se máme ještě dočkat Moto X40 Pro. V Evropě se dočkají označení Edge, ale na to si budeme muset počkat. [pokračování článku]

Motorola Moto G53 je vskutku netradiční kousek

Motorola si nachystala relativně netradiční model. Minimálně asi jen tak nenajdete konkurenci s podobnou hardwarovou výbavou. Moto G53 ale i tak spadá mezi ty levnější modely, které bude Motorola nabízet. [pokračování článku]

Realme 10s oficiálně – další prosím

Realme patří mezi ty výrobce, kteří jsou schopni představit i několik modelů s mírnými odlišnostmi v rámci jedné série. To jde vidět u aktuální řady Realme 10. Kromě základního modelu s LTE, je zde ještě 5G varianta a nesmíme zapomenout na hlavní mobily Realme 10 Pro a 10 Pro+. Nyní zde máme další přírůstek v podobě Realme 10s. [pokračování článku]

TikTok začíná testovat horizontální celoobrazovkový režim

Sociální síť TikTok patří momentálně k nejpopulárnější síti nabízející krátká videa. Počátkem letošního roku se uživatelé a tvůrci dočkali prodloužení délky videí na 10 minut a nyní další užitečnou novinkou je možnost přehrávat videa v celoobrazovkovém horizontálním režimu. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Q4 2022: Apple s iOS zvyšuje tržní podíl, Android mírně klesl

Tržní podíl ke konci roku 2022 aktuálně hraje ve prospěch Applu. Android naopak mírně oslabil. Jak si aktuálně vedou tyto dvě mobilní platformy na trhu? To se dozvíte v následujících řádcích. [pokračování článku]

Huawei přichází s luxusní edicí hodinek Watch GT 3 Pro

Lunární rok 2023 v Číně začíná 22. ledna 2023 ve jménu Zajíce a k této příležitosti si společnost Huawei připravila exkluzivní edici hodinek, která byla postavena na modelu Watch GT 3 Pro. Nový přírůstek v obchodech poznáme pod názvem Watch GT 3 Pro Collector’s Edition, kde jej fanoušci značky pořídí za prodejní cenu v adekvátní výši. [pokračování článku]

