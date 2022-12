Twitter zavádí komunitní poznámky globálně pro všechny uživatele

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Twitter zavádí pro všechny uživatele globálně možnost přidávat takzvané komunitní poznámky k tweetům. Funkce byla poprvé představena již minulý rok ještě za bývalého ředitele Jacka Dorseyeho a nesla název Birdwatch.

Komunitní poznámky na Twitteru

Co vlastně komunitní poznámky jsou a k čemu by měly být užitečné? Jedná se o crowdsourcingovou formu přidávání kontextu k tweetům ze strany uživatelů. Primárním účelem je přidávání poznámek k tweetům, které by mohly mít matoucí, či dezinformační charakter. Moderátoři k tweetům poznámky přidávají a ostatní uživatelé pak poznámky hodnotí. Twitter říká, že nijak tweety nehodnotí, nijak neovlivňuje poznámky ani jejich hodnocení, pakliže neporušují pravidla pro obsah. Jedná se tedy o jakousi formu kontroly a odhalování zavádějících a dezinformačních tweetů, jejichž inspekci provádějí sami uživatelé.

Tato funkce byla prozatím dostupná pouze v USA a nyní se rozšiřuje globálně do dalších regionů po celém světě. Pokud se chcete zapojit do programu komunitních poznámek, stačí se zaregistrovat na této adrese. Pravidla jsou nastavená tak, že zpočátku budete mít možnost poznámky pouze hodnotit, po čase, podle toho, jakou reputaci si získáte, budete mít možnost poznámky pod tweety i vytvářet. Pokud se u vás jako autora tweetu objeví poznámka a vy nebudete souhlasit s tím, že je pro váš tweet relevantní, vždy budete mít možnost požádat o kontrolu.

