Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #49 – nové tarify, mobily, aplikace na měření připojení a další

MiniPodcast – Mobily s Androidem ohroženy a odklad novinek

Týden uběhl jako voda a my tu máme další díl minipodcastu s novinkami ze světa mobilních telefonů. Tentokrát zmíníme důvod odkladu představení mnoha novinek v Číně a povíme si o tom, jaký bude Galaxy Z Flip 5. Zmíníme také proč jsou mobily s Androidem ohroženy a nakonec si povíme o vylepšené softwarové podpoře OnePlus. [pokračování článku]

Vodafone má speciální edici předplacenky a bonusem na půl roku

Vodafone již představil vánoční nabídku pro předplacenkáře, ale kromě toho se na webu mobilního operátora objevila speciální limitovaná edice předplacené karty s výrazným bonusem. [pokračování článku]

Vodafone prodlužuje dostupnost tarifu za 297 Kč

Mobilní operátor Vodafone nás dnes informoval, že opět prodlužuje dostupnost tohoto tarifu. Tentokrát bude k dispozici do 31. 12. 2022. Je samozřejmě možné, že následně dojde k opětovnému prodloužení. [pokračování článku]

Vzdělávací aplikace v Google Play obsahují trojského koně, krade přístupové údaje k Facebooku

Společnost Zimperium Labs objevila hrozbu, které je zde již od roku 2018, ale nyní opět nabývá na aktivitě. Jedná se o trojského koně Schoolyard Bully, který se maskuje ve vzdělávacích aplikacích, které byly dostupné na Google Play a stále jsou dostupné v obchodech s aplikacemi třetích stran. [pokračování článku]

Facebook pomalu zavádí ověření věku pro Seznamku

V listopadu společnost Meta zavedla ověření věku u své sociální sítě Instagram. Jsou zde jistí podmínky, kdy bude zjišťovat skutečné stáří uživatele, ale zde jde hlavně jen o uzpůsobení samotného obsahu. Nyní tento samý systém nasazuje u Facebooku, konkrétně v rámci seznamky. [pokračování článku]

ČTÚ-NetTest je nová aplikace pro měření mobilního internetu

Nová aplikace Českého telekomunikačního úřadu pro systémy Android nabízí možnost měření základních parametrů mobilního připojení k internetu. Zatím nevíme, kdy bude i pro iOS, ale připravuje. Novinka vychází z projektu RTR-Nettest, který je dostupný na GitHubu. [pokračování článku]

Google představil Android 13 pro TV

Android 13 pro mobilní telefony a tablety je oficiálně venku již nějakou dobu a výrobci nasazují novou verzi i v podobě aktualizací stávajících zařízení. Nyní jsme se ale dočkali vydání Androidu 13 pro TV, tedy nové verze Android TV OS. [pokračování článku]

Waze bude mít aplikaci pro Android Automotive

Co se týče navigace, automobily používající jako základ infotainmentu platformu Android Automotive byly prozatím odkázány pouze na Google Mapy. To se v ale těchto dnech mění: společnost Google totiž vyslyšela prosby uživatelů automobilů s touto platformou a aktuálně vydala verzi nesmírně populární navigace Waze pro Android Automotive. Jako první ji dostanou vybrané vozy Renault, další značky budou následovat v příštím roce. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Vyhledávání Google aneb co Češi nejvíce hledali v roce 2022

Google má v České republice svou pobočku, což jde vidět i na některých službách, které se dostanou právě do naší menší země poměrně brzy. Sice stále čekáme na některé služby, ale to není předmětem dnešního článku. České zastoupení společnosti Google se pochlubilo, co právě nejvíce Češi hledali nejvíce v tomto roce. [pokračování článku]

Vodafone má nový limitovaný tarif s 15GB FUP za 599 Kč

Mobilní operátor Vodafone nějakou dobu láká na tarif za 297 Kč, jehož dostupnost postupně prodlužuje. Nyní ale zveřejnil nový tarif, který bude k dispozici jen po omezenou dobu. [pokračování článku]

iQOO 11 a iQOO 11 Pro oficiálně, jeden model láká na 200W nabíjení

Značka iQOO měla v plánu minulý týden představit své nejnovější smartphony, ale nakonec došlo k odložení. Až dnes se firma pochlubila svými top modely, které mohou bojovat o první příčky. Novinky se jmenují iQOO 11 a iQOO 11 Pro. [pokračování článku]

iQOO Neo7 SE není obyčejná novinka do počtu

Dost často se stává, že když nějaká společnost představí top modely, tak současně dojde k uvedení nějakého levnějšího zařízení. Sem tam se snaží těžit například svým designem právě na podobnosti s daleko vybavenějšími novinkami, nebo má například podobný název. Značka iQOO uvedla top modely série 11 a kromě toho jsme se ještě dočkali iQOO Neo7 SE. [pokračování článku]

Samsung pracuje na nové technologii snímače otisku prstů

Jihokorejská společnost Samsung údajně pracuje na revoluční technologii pro snímače otisku prstů. Nejen že by technologie měla umět snímat více otisků prstů současně, ale také bude mnohonásobně bezpečnější, než stávající řešení. [pokračování článku]

Vyhodnocení soutěže o chytré zásuvky

Letošní zima prý bude ve znamení energetických úspor. Abychom vám s nimi mohli alespoň trochu pomoci, spojili jsme se s německým výrobcem stylových prvků chytré domácnosti EVE Systems. Díky tomu vám můžeme nabídnout soutěž o chytré zásuvky EVE Energy. Výhru máme připravenou rovnou pro tři výherce, kteří správně zodpoví soutěžní otázku, a budou mít štěstí v našem slosování. [pokračování článku]

Chytré hodinky nově v obchodech – pro děti, pro dámy, luxusní i sportovní

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu. [pokračování článku]

Vivo Y35 5G oficiálně, kvůli 5G došlo k osekání specifikací

V říjnu společnost Vivo uvedla na českém trhu model Y35. který nabízí poměrně základní výbavu, ale bez podpory sítí páté generace. Nyní zde máme novinku v podobě Vivo Y35 5G, která má sice navíc novou technologii, ale se specifikacemi se šlo velmi dolů. [pokračování článku]

Tecno Pova 4 představen, láká na Helio G99

Tecno Phantom X2 a Phantom X2 Pro jsou nejnovější a poměrně zajímavé novinky, dokonce jedna z nich nabízí nebývalou funkci. Zatímco tyto jsou ty nejvybavenější od Tecno, tak jsme se dočkali ještě jednoho modelu, který se dá pospat spíše jako cenově dostupný. I tak může zaujmout. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #48 – podcast, Twitter, vyšetřování a jiné zajímavosti



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #49 – nové tarify, mobily, aplikace na měření připojení a další

reklama reklama