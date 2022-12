Huawei představil Watch Buds, hodinky se sluchátky v těle

Zdroj: Huawei

Společnosti se snaží do svých produktů dát funkce, které nenajdete u konkurence, případně je vybavit jako žádná jiná společnost. Huawei se nyní chce odlišit modelem Huawei Watch Buds, což jsou v podstatě hodinky se sluchátky v těle.

Huawei Watch Buds

Nejedná se o originální koncept. Na trhu najdete podobné řešení, ale ještě se nikdy do něčeho takového nepustila velká společnost. Huawei Watch Buds nejsou nejmenší hodinky, ale to je pochopitelné, když se dá displej odklopit a pod ním se nachází bezdrátová sluchátka. Hodinky jako takové mají velikost 47 × 47,5 × 14,99 mm a bez řemínku váží 66,5 gramů, přičemž každé sluchátko má 4 gramy.

Displej má 1,43palcovou úhlopříčku a jedná se o AMOLED panel s rozlišením 466 x 466 pixelů. Jako hlavní materiál je zde nerezová ocel. O nabíjení se zde stará bezdrátová technologie a výdrž na jedno nabití se má pohybovat kolem 3 dnů. Samotná sluchátka s vypnutou redukcí hluku poslouží pro 4 hodiny poslechu hudby, nebo s aktivní funkcí 3 hodiny. Při volání je doba 2,5/2 hodiny. Celkem slušné hodnoty na takovéto zařízení.

U sluchátek je zajímavý systém ovládání, jelikož dle oficiálních stránek se stačí dotknout částí ucha. Jak moc dobře toto pracuje, netušíme a budeme si muset počkat na první testy.

Co se týče ostatních specifikací, tak se nabízí Bluetooth 5.2, NFC a poziční systémy Beidou/GPS/Glonass/Galileo. Sluchátka mají certifikaci IP54, přičemž výrobce uvádí, že je nutné udržovat vnitřek hodinek nejlépe suchý. Nejde tedy o model pro ponoření do vody, byť hodinky to asi vydrží. Samozřejmě se také nabízí senzory pro sledování tepu, EKG a okysličení krve. K dispozici je mnoho sportovních režimů.

Společnost nastavila cenu na 2988 juanů, což je v přepočtu přibližně 9 900 Kč. Pakliže se dostanou i do Česka, předpokládáme, že se cena bude pohybovat kolem 12 900 Kč.

