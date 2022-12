Webový prohlížeč Opera získává nový režim pro zvýšení kvality online videa

Zdroj: Techinasia

Webový prohlížeč Opera není tak úplně masově rozšířený mezi uživateli, jako Chrome, nebo Firefox. Nabízí ale velké množství zajímavých funkcí a vylepšení, které konkurence nenabízí a proto se jedná o prohlížeč, který když si oblíbíte, tak ho už nepustíte.

Opera získává novou funkci

Verze pro stolní počítače nyní dostává novinku zvanou Lucid, která zajistí zvýší kvalitu přehrávaného online videa. Tento režim by měl videu dodat ostrost a jas, takže by měl video obsah vyniknout tak, jak by měl. Nový režim Lucid si v prohlížeči povolíte jednoduše, jakmile si přehrajete jakékoliv video ať už na Youtube, Facebooku, Twitteru a dalších, na videem se objeví plovoucí tlačítko Lucid Mode. Po aktivaci tohoto módu dojde automaticky k vylepšení kvality.

Produktová ředitelka Opery k novince sdělila: „Jsme nadšeni, že můžeme představit Lucid Mode, funkci, která našim uživatelům poskytne lepší zážitek ze sledování videa. V Opeře považujeme prohlížeč za „super aplikaci“ a máme tolik nápadů, jak zlepšit to, co znamená být online. S režimem Lucid poskytujeme našim uživatelům další nástroj, který jim pomůže co nejlépe využít to, co milují.“ Novinka je dostupná od 13. prosince pro všechny platformy, tedy Windows, Mac i Linux. Společnost Opera uvedla, že se jedná o jeden z prvních plánovaných upgradů prohlížeče, který předesílá řadu dalších, které by měly přijít během příštího roku. Máme se tedy nač těšit.

Zdroj: fonearena.com



