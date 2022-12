Zdroj: 9to5mac

Marek Gurman, leaker a analytik z Bloombergu, ve své nové zprávě uvádí, že Apple bude reagovat na nadcházející regulace EU aktualizací v rámci iOS 17. Může jít ale o specifickou dostupnost například jen v Evropě nebo pouze v rámci schválených aplikací.

Apple plánuje uživatelům umožnit instalaci alternativních obchodů s aplikacemi v systému iOS. Od iPhonu 1. generace je možné stahovat a instalovat aplikace pouze skrze App Store. Velká změna z pohledu Applu.

Sama by společnost k takovému kroku nedospěla, kdyby nebyla tlačena velkou regulací. V tomto případě ji k tomu dovedl nový zákon EU o digitálních trzích (DMA), jenž má uzákonit „pravidla pro správce digitálních bran k zajištění otevřených trhů“. Toto stanovisko bude platné od roku 2024. Apple ale s tímhle přijde už příští rok.

Apple má před sebou dvě velké změny

Podle zákona bude muset Apple povolit nejen obchody s aplikacemi třetích stran, ale také tzv. sideloading, čímž uživatelé budou moci instalovat software stažený z webu. Tím se otevře prostor pro větší výskyt malwaru v rámci iOS.

EU stanovila poměrně složitý harmonogram pro dodržování zákona, který zahrnuje společnosti, kterých se tento zákon potenciálně týká. Nejedená se tedy pouze o Apple. Nejpozději se k tomuto zákonu musí společnosti v rámci evropského trhu podřadit do 6. března 2024.

Apple by i přesto chtěl mít přehled, co se na iOS vlastně bude dít. Proto zvažuje nařídit určité bezpečnostní požadavky, nějakým způsobem ověřovat externí aplikace a případně účtovat třetím stranám poplatky. DMA rovněž nařizuje otevřít platební systémy, jinými slovy by měli mít vývojáři možnost instalovat do svých aplikací i platební systémy třetích stran. V tomto ohledu se Apple ještě nerozhodl, zda tak učiní.

Apple kromě této změny pracuje v současnosti i na další masivní změně, kterou EU nařídilo – do roku 2024 budou mít iPhony USB-C konektor.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Apple zřejmě připravuje možnost alternativního obchodu s aplikacemi

reklama reklama