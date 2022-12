Zdroj: Oppo

Oppo představilo ohebné novinky Find N2 Flip a Find N2, jedna vyzve Galaxy Z Flip do souboje

Společnost Oppo v těchto dnech pořádá konferenci, v rámci které představuje novinky na další rok. Již jsme se dočkali několika produktů, ale dnes zde máme nové mobilní telefony. Novinky se jmenují Oppo Find N2 Flip a Oppo Find N2.

„Skládací smartphony jsou jednou z nejdůležitějších produktových strategií společnosti OPPO. S modely Find N2 a naším prvním zařízením ve vyklápěcím provedení, Find N2 Flip, v tomto rostoucím segmentu trhu se smartphony seběvedomě konkurujeme dalším značkám. Do skládacích telefonů budeme investovat i nadále a těšíme se, že je budeme moci nabídnout více uživatelům po celém světě,“ řekl Billy Zhang, prezident OPPO Overseas Sales and Services.

OPPO Find N2 Flip a OPPO Find N2

Tentokrát musíme začít modelem Find N2 Flip, jelikož nám společnost prozradila, že právě tento model přijde na globální trh a také do Evropy, tedy i do České republiky. Poprvé se tak ohebné zařízení od Oppo utká s konkurencí na mnoha trzích. Konkrétně se Find N2 Flip pustí do souboje s Galaxy Z4 Flip a také s modelem od Motoroly. Zatím sice není stanoveno oficiální datum, ale stane se tak na začátku roku 2023.

Find N2 Flip je vybaven procesorem Dimensity 9000+, což sice není nejnovější a nejrychlejší model, ale stále má co nabídnout a jeho výkon je více než dostačující na takové zařízení. V tuto chvíli je největší předností vnější displej, který má úhlopříčku 3,3 palců, takže v tomto ohledu má navrch. Vnitřní displej má úhlopříčku 6,8 palců, přičemž oba panely mají 120Hz frekvenci. Baterie má kapacitu 4300 mAh a je podporováno 44W nabíjení.

Fotografická výbava je zde spíše základní a soudě dle poskytnutých specifikací zde není optická stabilizace obrazu. Ani Oppo nenechalo novinky certifikovat v oblasti odolnosti vůči prachu a vodě. Dá se tedy předpokládat, že by samotná cena byla na evropském trhu nižší a mobil by mohl být více konkurenceschopný. Bohužel na oficiální informace kolem dostupnosti a ceně si budeme muset nějakou dobu počkat.

Druhý model Find N2 se může pochlubit displeji s úhlopříčkami 5,5 a 7,1 palců. Zde se nabízí procesor Snapdragon 8+ Gen 1 a fotografická výbava nabízí větší možnosti, i více megapixelů. Zde Oppo zakomponovalo rychlejší nabíjení a také bezdrátovou technologii.

Oppo hodně vsází na vylepšený mechanismus ohybu, jeho zpracování a odolnost. Tento model se ale zřejmě nepodívá na globální trh a zůstane dostupný jen v Asii. Rozhodně bude u obou novinek rozhodující cena, která určí, jestli se má Samsung obávat či nikoliv.

Specifikace OPPO Find N2 Flip

displeje: vnější – 3,3 palců, AMOLED, 120 Hz vnitřní – 6,8 palců, 2640 x 1080 pixelů AMOLED, 120 Hz

procesor: Dimensity 9000+

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 13 + ColorOS 13

Foťáky: zadní – 50 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS

baterie: 4300 mAh + 44W

Specifikace OPPO Find N2

displeje: vnější – 5,5 palců, 2120 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1350 nitů vnitřní – 7,1 palců, 1920 x 1792 pixelů AMOLED, 120 Hz, až 1550 nitů

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 13 + ColorOS 13

Foťáky: zadní – 50 MPx 48 MPx, ultra širokoúhlý 32 MPx, 2x zoom přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C, GPS

baterie: 45210 + 64W USB C, 15W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva



