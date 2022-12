Xiaomi 13 oficiálně, bestie s certifikací IP68

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi relativně nedávno uvedlo novinky Xiaomi 12T, ale již zde máme nástupce v podobě Xiaomi 13. Ten byl zatím uveden jen pro čínský trh, ale následně po několika měsících očekáváme představení pro globální trh. Odhadujeme, že se v Česku dočkáme v prvním kvartálu příštího roku.

Xiaomi 13 Pro má senzor 1palcového typu

Xiaomi 13

Xiaomi 13 konečně přichází jako plnohodnotný top model této společnosti. Najdete zde poměrně běžné vlastnosti jako stereo, rychlý a jasný displej nebo rychlé nabíjení, přičemž je podporováno i 50W bezdrátová technologie. Nejvíce ale asi potěší zájemce skutečnost, že Xiaomi 13 konečně má plnohodnotnou odolnost vůči vodě a prachu, která je garantována certifikací IP68. Mobil tedy zvládne i ponoření do vody bez nějakého poškození.

Co se týče specifikací, tak se nabízí to nejlepší, a to nemluvíme jen o použití nejnovějšího procesoru Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi sáhlo i po nejmodernějších operační pamětech LPDDR5X a k dispozici je i UFS 4.0 pro úložiště. Co se týče fotografické výbavy, tak se Xiaomi chlubí použitím Hyper OIS, což by měla být vylepšená optická stabilizace obrazu. Hlavní snímač má 50 MPx, pro ultra širokoúhlé snímky je určen 12MPx snímač a pro teleobjektiv byl použit 10MPx.

K dispozici bude také limitovaná verze v různých barvách. Na trhu se objeví varianta se sklem i s koženými zády. Novinka má nastavenou cenu za základní model na 3 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 13 250 Kč. Česká cena by mohla začínat od 17 200 Kč.

Specifikace

displej: 6,36 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), E6 AMOLED, HDR10+, 120Hz, až 1900 nitů, Dolby Vision

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12 GB LPPDDR5x

úložiště: 128/256/512 GB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Android 13 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS 12 MPx, 120° 10 MPx, 3,2x, zoom, OIS přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos

IP68

5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

rozměry: 152,8 × 71,5 × 7,98 mm; 189 gramů

baterie: 4500 mAh + 67W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Xiaomi 13 oficiálně, bestie s certifikací IP68

reklama reklama