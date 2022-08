První dojmy Galaxy Z Flip4 a Fold4

Galaxy Z Fold 4; zdroj: Dotekománie

Samsung dnes představil několik novinek a my jsme měli možnost v předstihu si je osahat, vyzkoušet a nafotit. Přinášíme vám tak naše první dojmy a celkem rozsáhlou galerii. Jaký je nový Galaxy Z Flip4? A jaký je pak nový Galaxy Z Fold4?

Samsung představil Fold4, Flip4, Watch5, Watch5 Pro a Buds2 Pro

Galaxy Z Flip4

Na první pohled vypadá nový Flip stejně jako předchůdce a i při prvním uchopení jsem si vlastně nevšiml větších rozdílů. Přesto není novinka stejná, její rozměry jsou o něco málo menší. Na šířku o 1,5 mm, na výšku pak o 1,2 mm. Čeho si už možná pozornější oko všimne, jsou nepatrně tenčí rámečky kolem vnitřního displeje.

Barvy byly také mírně inovované, nově tu máme světle modrou, růžově zlatou a grafitovou. Poslední barva, fialová, má také mírně jiný odstín. Ve skutečnosti mě asi nejvíce zaujala zmíněná zlatá, vypadá skvěle. Všechny barvy mají pak matný povrch skleněných zad (vloni byla matná jen černá verze).

Boky jsou nyní o něco méně zaoblené a celý rámeček je nově lesklý (Flip3 měl matný rám). Jsou to decentní změny, ale osobně na mě působil Galaxy Z Flip4 velmi příjemně a řekl bych o něco hodnotněji.

Vnější displej zůstal stále stejně velký (1,9 palce), naučil se však nových dovedností a to je jen dobře. Nově přes něj můžete ovládat WiFi, Bluetooth, letecký režim a podobně. Co se mi líbí nejvíce, je možnost reagovat a odpovědět na zprávy. Klávesnice se vám sice neotevře, ale můžete využít převodu řeči na text (jak to bude fungovat v češtině zatím nevíme) a nebo reagovat smajlíkem či předpřipravenou odpovědí.

Přes vnější displej lze také nyní pořizovat portrétní snímky. V zavřeném stavu lze pak také využívat a ovládat vaše karty v Samsung Pay, to se ale našeho trhu moc netýká.

Fotoaparáty jsou na zádech stále dva, hlavní snímač je nicméně mnohem lepší. Jedná se totiž o 65 procent jasnější senzor. Noční fotky by tak měly být zase o něco kvalitnější. Oba snímače jsou stále 12MPx a ten ultra širokoúhlý pak nabízí stejné specifikace jako u předchůdce.

Asi největší radost mi nakonec udělala větší baterie, která má kapacitu 3700 mAh oproti 3300 mAh u předchůdce. To zní jako solidní zlepšení a uvidíme, jaké to bude v praxi. Potěší také rychlejší dobíjení. Samozřejmostí je pak také novější procesor Snapdragon 8+ Gen1. Celkově se jedná o mírnou evoluci, která dělá ohebné véčko zase o něco lepší. Cenovkou začíná nový Flip 4 na 27,5 tisících korunách, což je v podstatě stejně jako vloni a přijde mi to celkem příjemná cenovka na ohebný telefon.

Galaxy Z Fold 4

Stejně jako u Flipu, i zde žádné zásadní revoluční změny nečekejte. Ty jsme si odbyli vloni, kdy jsme dostali třeba kamerku integrovanou do displeje nebo voděodolnost. Přesto tu najdeme solidní změny, přičemž mezi ty větší patří nový zadní fotoaparát.

Ten hlavní má nyní 50 Mpx (Fold3 měl 12 MPx) a výrobce slibuje o 23 procent jasnější senzor. Stále je zde také teleobjektiv a ten má tentokrát 3x přiblížení (oproti 2x přiblížení u předchůdce). Nakonec tu máme stejný ultra širokoúhlý snímač.

Displej uvnitř zůstal stejně velký, jen má o 100 nitů vyšší maximální jas a podporuje frekvenci od 1 do 120 Hz (Fold3 uměl od 10 – 120 Hz). Podpora S Penu zůstala, jen mě trochu zklamalo, že právě tento stylus nebyl integrován do těla zařízení. Stále tak musíte sáhnout po externím S Pen.

Dvě barevné varianty zůstaly zachovány, stále tu tak máme klasickou černou a pak tmavě zelenou. Stříbrná je pak nyní nahrazena béžovou, která vypadá spíše jako zlatá a vypadá vskutku dobře. Rám je pak nyní též lesklý a nikoliv matný.

Fold4 má o 2,7 mm širší vnější displej, díky čemuž se bude snad lépe psát na klávesnici. Zároveň je telefon o 3,1 mm nižší. Hmotnost také klesla z 282 g (Fold2) na 263 gramů. Tyto změny jsem ale bez přímého porovnání s předchůdcem těžko pozoroval.

Stejně jako u Flipu i zde je vnitřní rámeček o něco tenčí a co potěší je vylepšená kamerka uvnitř v displeji. Na to, jak fotí, si ale musíme počkat až do recenze. Baterka zde zůstala stejně velká a to 4400 mAh.

Zaujala mě pak také nová softwarová funkce a to vylepšený taskbar (dolní panel s tlačítky). Ten totiž mimo tlačítek umí zobrazovat poslední spuštěné aplikace a můžete tak snadno a rychle mezi nimi přepínat. Loňský Fold k tomu měl samostatný panel na boku, nyní je tedy dole podobně jako to známe z počítačů.

Česká cenovka pak potěší – nový Fold4 začíná zase o něco levněji a to za cenu 44 999 Kč (loňský Fold startoval na ceně o dva tisíce vyšší). Přesto je to stále hodně a místo čtyřky můžete dnes mít Fold3, který mezitím zlevnil na 37 tisíc.

Do prodeje půjdou oba modely 26. srpna, ale již nyní si je můžete předobjednat a již tradičně Samsung nabízí vcelku štědré bonusy. K výkupu původního zařízení vám přispěje až 10 000 Kč u Fold4 a až 7 000 Kč u Flip4 plus dostanete 1 rok pojištění Samsung Care+ zdarma.

Celkově také Fold prošel jen mírnou evolucí, a nějaké zásadnější změny očekávám zase příští rok. Na podrobné zhodnocení a celý test si počkejme do recenze.



