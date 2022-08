Infinix Hot 12i uveden na český trh, ale má jedno podstatnější mínus

Infinix Hot 12i; Zdroj: Infinix

Nedávno jsme se dočkali modelu Infinix Hot 12 Pro, přičemž na některých trzích byla uvedena slabší verze Infinix Hot 12i. Nečekali jsme, že se tento model podívá do Evropy, a ani do České republiky. I tak zamířil do prvních obchodů.

Bez NFC?

Levný mobil nemusí nutně znamenat špatné špatné specifikace. Ano, musíte počítat s horší výbavou, ale asi byste neočekávali zastaralé technologie, nebo dokonce jejich absenci. Možná byste tomuto mobilu odpustili použití microUSB, ale že zde nebude ani NFC pro možnost bezkontaktního placení, to je již na opováženou.

Přitom cena modelu se 4 GB RAM a 64GB úložištěm má nastavenou cenu na 3 499 Kč. O výkon se zde stará Helio A22, takže se nebude jednat o nějakého rychlíka. Displej s 6,6palcovou úhlopříčkou má pouze HD+ rozlišení a ačkoliv byste si mysleli, že fotografická výbava bude obstojná, tak kromě hlavního snímače s 13 MPx jsou zde dva s rozlišením QVGA, tedy mají rozlišení 320 x 240 pixelů.

Aspoň baterie má obstojnou kapacitu 5000 mAh, ale pochybujeme, že ta převýší nedostatky v ostatních oblastech. Navíc s cenou překračující tři tisíce korun to nebude mít tento model jednoduché.

Specifikace Infinix Hot 12i

displej: 6,6 palců, 1612 x 720 pixelů (HD+)

procesor: Mediatek Helio A22

4 GB RAM

úložiště: 64GB

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + XOS

foťáky: zadní – 13 MPx 2x QVGA přední – 8 MPx

3.5mm jack

čtečka otisků prstů

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB

rozměry: 164,22 x 76,8 x 8,8 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh



