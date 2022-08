V těle mobilu Ulefone Armor 15 jsou bezdrátová sluchátka

Ulefone Armor 15; Zdroj: Ulefone

Začínající společnosti mají někdy problém získat dostatek peněz na vytvoření produktu, ale dnes se již nabízí služby, které napomohou se získáním potřebných prostředků. Každý tak může přispět a stát se vlastně malým investorem, přičemž za svou částku dostane nějaký bonus nebo rovnou kýžený produkt. Dnes ale tyto služby jsou používány i pro marketingové účely a také se jedná o způsob, jak zjistit, jestli bude o zařízení zájem. Právě to je případ Ulefone Armor 15.

Ulefone Armor 15

Společnost Ulefone je zaběhnutý výrobce mobilů a asi pro něj není problém vytvořit další mobil. Ulefone Armor 15 je ale trochu jiný odolný mobil a firma asi skrze službu Kickstarter zkouší, jestli bude o tento mobil zájem. Na první pohled se jedná o slabší odolný smartphone, ke kterému je i dostatek nadstandardního příslušenství v podobě speciálních držáků a dokonce se dá dokoupit karabina.

To nejzajímavější ale ukrývá v samotném těle. Je v něm totiž místo pro bezdrátová sluchátka. Není to první takové řešení. S něčím podobným přišla firma HMD Global u své nedávné novinky, ale jedná se jen o běžný mobil. Ulefone Armor 15 je tak první smartphone se sluchátky v těle.

I samotná sluchátka jsou voděodolná a nabízí ovládání pomocí gest. Ulefone uvádí, že na jedno nabití zvládají 5 hodin poslechu hudby, ale díky nabíjení z mobilu se celková doba navyšuje na neuvěřitelných 505 hodin. Ulefone Armor 15 má navíc baterii o kapacitě 6600 mAh. Do prodeje zamíří tato novinka v září, přičemž cena by měla být něco málo přes 200 dolarů. Je ale otázkou, co se stane, když samotná kampaň nenaplní kýžené výsledky. Firma potřebuje vybrat přibližně 12 000 dolarů a zatím získala 5 000 dolarů, přičemž do konce zbývá 11 dní.

Specifikace

displej: 5,45 palců, 720 x 1440 pixelů (HD+)

procesor: Helio G35

RAM: 6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Android 12

Foťáky: zadní – 12 MPx 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

IP68/IP69K, MIL-STD-810G

stereo

čtečka otisků prstů na boku

LTE, NFC, USB C, WiFi, Bluetooth

rozměry: 170,2 x 79,6 x 18,2 mm

baterie: 6600 mAh

